Titus - 多而不精，價格升 | 錶奇立異

10多年前，各大瑞士品牌仍然稱霸，在街上的廣告、電視裏的廣告、報章上的廣告，都會見到歷史悠久的瑞士品牌的出現。但今天，當燈牌、電視及報章都已成過去，獨立品牌乘機而上，利用網絡的威力贏到不少人的關注。



早幾天，我看了一則很有趣的文章，講到獨立製錶品牌沒落。沒落？獨立製錶世代不是才開始不久嗎？是的，就是沒落。



獨立品牌建基於獨特的理念及堅持，例如Moritz Grossmann堅持用德國傳統製表手法，對細節非常認真，追求完美。又例如MB&F的創辦人Max Busser離開了積家，決定用自己的知識製造「時間機器」。他們都不是本身有名的，反而是靠那份理念及堅持在各大品牌中脫穎而出。



可惜，因為每人都有自己的理念，市面上就像每天都有新品牌一樣；Microbrand與Independent Brand的界線越來越模糊，而未經時間洗禮的機芯，令品牌無從證實其準確度。再者，這些牌子多數都是中小型生意，製造量不多，價錢自然偏貴。有些人甚至認為現今獨立品牌不少的標價根本不切實際。這個情況再繼續下去，會造成獨立品牌的沒落嗎？



獨立品牌Atelier Wen剛剛今個星期推出了一個全新系列Inflection，是一個非常好的例子。賣價高與低，是客觀的，我不予置評，但在錶圈內引起了熱議。這新系列的錶面全是人手製作的琺瑯錶面，而且全隻錶都用了獨特的鉭金屬。特別的是，品牌今次選用了Girard Perregaux的改制機芯，將品質大大提高。錶面有綠（限量）、黑及藍3種色，售價為HKD 233990。你又覺得如何呢？



Titus