Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 多而不精，價格升 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
2025-11-07 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　10多年前，各大瑞士品牌仍然稱霸，在街上的廣告、電視裏的廣告、報章上的廣告，都會見到歷史悠久的瑞士品牌的出現。但今天，當燈牌、電視及報章都已成過去，獨立品牌乘機而上，利用網絡的威力贏到不少人的關注。

　　早幾天，我看了一則很有趣的文章，講到獨立製錶品牌沒落。沒落？獨立製錶世代不是才開始不久嗎？是的，就是沒落。

　　獨立品牌建基於獨特的理念及堅持，例如Moritz Grossmann堅持用德國傳統製表手法，對細節非常認真，追求完美。又例如MB&F的創辦人Max Busser離開了積家，決定用自己的知識製造「時間機器」。他們都不是本身有名的，反而是靠那份理念及堅持在各大品牌中脫穎而出。

　　可惜，因為每人都有自己的理念，市面上就像每天都有新品牌一樣；Microbrand與Independent Brand的界線越來越模糊，而未經時間洗禮的機芯，令品牌無從證實其準確度。再者，這些牌子多數都是中小型生意，製造量不多，價錢自然偏貴。有些人甚至認為現今獨立品牌不少的標價根本不切實際。這個情況再繼續下去，會造成獨立品牌的沒落嗎？

　　獨立品牌Atelier Wen剛剛今個星期推出了一個全新系列Inflection，是一個非常好的例子。賣價高與低，是客觀的，我不予置評，但在錶圈內引起了熱議。這新系列的錶面全是人手製作的琺瑯錶面，而且全隻錶都用了獨特的鉭金屬。特別的是，品牌今次選用了Girard Perregaux的改制機芯，將品質大大提高。錶面有綠（限量）、黑及藍3種色，售價為HKD 233990。你又覺得如何呢？

Titus

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
Titus - 可持續的奢侈 | 錶奇立異
　　可持續性（Sustainability）是這世代最重要的學問之一。隨着全球暖化，可持續性在我們生活中越來越重要。從紙飲管的使用，到零排放的電動車，再到城市的綠化計劃，各種努力都朝着保護我們的共同家園——地球的方向前進。諷刺的是，奢侈品往往是可持續性的最大敵人。奢侈的定義在於物質的奢華，使用最優質的原料，消耗大量天然資源，以換取享受和社會地位的象徵。 　　幸好，鐘錶業近年來開始重視可持續性
2025-11-14 02:00 HKT
錶奇立異
Titus - 不「出血」的幸福 | 錶奇立異
　　手錶，10個男人有9個都喜歡。每人都渴望擁有，但是否都能負擔得起呢？經過幾年的觀察，我敢說香港大部分人都能購買，但關鍵是是否值得。追求奢侈品，一面是幸福，另一面銀包「大出血」，樂極生悲。 　　以上清楚地顯示一個現象：許多人喜歡手錶，但不願花錢，最終只能成為手錶愛好者，而無法成為擁有者。我有一個真實例子：有一次我見到我上司在網上瀏覽IWC的手錶，得知他一直想要一隻。而他不時都會跟我討論手錶
2025-10-24 02:00 HKT
錶奇立異