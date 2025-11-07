Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 中環飲食新天地 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
2025-11-07 02:00 HKT
　　由著名Zaha Hadid建築師樓設計的甲級商廈The Henderson，已於去年建成啟用，瞬即成中環最新地標，而樓內的人氣餐廳亦於今年下半年陸續開幕，先是9月登場融匯日韓及美式料理元素的新派餐廳Akira Back，繼而是位於38樓的創意酒吧Peridot及供應精緻日式料理的花雲，連同位於39樓的全港最高全玻璃天幕宴會廳Cloud 39，使The Henderson成為中環的飲食新天地。

　　Peridot不僅提供創新調酒，更搭配突破傳統的素食作為酒吧輕食；花雲則由曾在多間米芝蓮星級餐廳掌勺的行政總廚小川賢主理，提供正宗日本割烹料理；而位於頂層的宴會廳Cloud 39自去年尾開幕以來，迅速成為城中盛事及各種國際活動的熱門場地。位於5樓的新派料理食府Akira Back甚有來頭，乃美籍韓裔名廚Akira Back在港開設的首間餐廳，曾是單板滑雪運動員的他，在全球27個城市開設餐廳，當中位於首爾及倫敦的餐廳Dosa，先後獲頒米芝蓮一星。

　　日前，我約同友人去Akira Back先嘗為快。我們點選的多是Chef Back的招牌菜，包括AB吞拿魚和蘑菇薄餅、阿拉斯加帝王蟹腳、「情同手足」壽司、48小時慢燉和牛肋肉、味噌黑鱈魚、泡菜炒飯、甜品AB意大利芝士蛋糕與烤蘋果春卷。當午的紛陳美食中，我最欣賞兩款熱盤與卷物：阿拉斯加帝王蟹腳伴以特色辣醬、墨西哥青椒、醋漬本菇、芫荽苗，配料的酸辣提升了蟹腳的鮮甜與滋味；壽司Brother from another mother可譯作情同手足，意謂壽司用上兩種鰻魚：河鰻與海鰻（見圖），前者蒲燒，裹以壽司飯，後者以天婦羅方式炸至外脆內嫩，置壽司上，配以柚子蛋黃醬及鵝肝末，不但食味與口感豐盛繽紛，更相當惹味。

　　食後評：Chef Back創意澎湃，以當代日本料理技巧為骨幹，融入韓國烹調傳統與美式料理元素，創造出既保持傳統精髓又充滿創新突破的新派菜式，值得大家去一試。

