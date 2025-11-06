潘雄威 - 何時開始幫孩子刷牙？ | 乳齒童時

嬰兒約半歲前多數未有牙，所以不需要刷牙，但每天要用濕紗布清潔口腔，養成習慣，為刷牙鋪路。



美國兒童齒科學會建議父母在孩童出第一隻牙時就要開始替他們刷牙，即是約六個月大，若事前沒有清潔口腔的習慣，小寶寶很多時都不會讓照顧者把牙刷放進口裏，尤其是高敏兒或有對觸覺抗拒的嬰兒。



小孩子沒有刷牙習慣可以是惡夢的開始，蛀牙在幼童階段是一個十分煩擾的問題，我奉勸新手父母要留意，不要掉以輕心！



當寶寶出第一隻牙時，就應該準備一支專為嬰幼兒設計的軟毛牙刷，這時寶寶還未懂漱口，所以牙膏份量要少，好像一粒米那麼大就足夠，要用含氟量低的嬰兒牙膏，吞落肚也不會有問題。



小朋友不明白刷牙的重要性，多會抗拒讓大人將牙刷放進口腔內，幫他們刷牙更難，所以要想辦法將刷牙成為樂事，可以讓他們模仿心愛的卡通人物刷牙，讓他們拿起自己喜愛的牙刷，或者在兒歌播放的輕鬆環境下跟父母一齊刷，養成有規律的刷牙習慣，早晚各一次。



隨着孩子長大，很多事情都喜歡自己做，刷牙也是一樣。但在他們能徹底有效刷牙之前（通常在六、七歲左右），父母要監督他們刷牙，當他們能掌握技巧後，就要隔幾日幫他們補刷，務求口腔內每一隻牙齒都能仔細清潔。



當孩子約兩歲半大，所有20隻乳齒一般已經長出，直至約11歲，這8年小孩子進食就要靠這些乳齒，所以要小心清潔保養。當小孩子懂得漱口，就可以考慮將牙膏用量增加到紅豆般大小，及轉用大人牙膏。



除了每天刷牙外，小朋友要定期檢查牙齒，防止小問題變成大煩惱。美國兒童齒科學會建議，兒童應在滿1歲或第一顆牙齒萌出後六個月內進行第一次牙科檢查，及早發現口腔問題或壞習慣，並以後每半年檢查一次，令孩子養成良好的口腔護理習慣。



小朋友從完全依賴別人，到自己能獨立刷牙，要5至6年時間。因他們的手始終未能靈巧機敏，父母要幫他們補刷，真至他們能獨立徹底清潔牙齒。



潘雄威