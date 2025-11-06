李飛帆 - PET - SION 2025 打造華麗寵物時尚盛典 | 企業熱話

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飛帆
2025-11-06 02:00 HKT
自從新一份的施政報告中提出放寬寵物進入餐廳的限制後，寵物經濟備受關注，跟寵物相關的活動亦大為增加，形式亦更多元化。由超過800個寵物商家入駐、集合超過5,400個寵物友善商戶的一站式手機應用程式 PET-A-HOOD，將在今個周末於尖沙咀星光大道主辦首屆人寵嘉年華「PET-SION 2025」。

　　是次嘉年華會內容相當豐富，其中PET-SION MARKET精選來自世界各地的寵物服飾、食品、用品、保險以及玩具等，供寵物愛好者揀選心儀之物。同場亦有PET-SION PAW-PRINT，讓毛孩們好像巨星般，在星光大道的掌印打卡牆上留下印記。而在360°互動體驗區更可讓主人和愛寵在多個打卡位拍照。

　　星期日的壓軸活動將進一步推高現場氣氛，除有寵寵Pet瘋挑戰賽、Busking和與狗共舞表演外，特設7場備受矚目的PET-SION WALK。作為香港首個以人+貓和狗為主題的親子寵物時裝展，多隊參賽者攜同愛寵，穿上香港設計師創意十足的親子服踏上T台，展示休閒、運動、時尚等不同風格的造型，將「親子風尚」刷出新高度。 

