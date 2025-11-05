Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 九運有火大科發 坐南向北勝算高 | 李居明大師會客室

李居明大師會客室
李居明大師會客室
李居明
2025-11-05 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　由2024年起進入「九運」二十年，九紫離火飛臨南方，代表未來二十年五行「火」當時得令，所以九運人人不怕火，有火大科發。九運屬「火」，與科技、AI、電子網絡、汽車、火箭有關，誰能成功駕馭「火」誰就是稱霸天下，這是未來的潮流，搞不定「火」的人就被淘汰。

　　在我的八字批算中，所有行運者，都需要以南方火為用神。香港本身是午火地，多數人卻忽略南方的重要性。其實，只要坐在南方，你的勝算已比別人高。

　　九運九紫星飛臨南方，因此「坐南向北」的房屋格局特別有利。香港半山區的樓宇多數坐丁向癸，眼前見銀行、高廈林立，全部是豪宅，每棟樓都像一個財箱，這就是為何住在半山得天獨厚，容易賺錢。不說不知，美國白宮也是坐南向北，造就了特朗普的強勢，他生於夏季，本來忌火，卻坐在火位南方，因此，他最喜歡談錢，熱衷搞經濟，正是午火影響的典型例子。

　　原來「馬」很旺香港，也很旺我們每個人的財運。香港是生於七月一日馬月，馬是火土，代表房產，香港富豪都是憑地產發跡。如果你生肖屬馬，或生於馬月（西曆6月5日至7月6日），或姓馬、馮、許的人，天生較有財運和地產運。香港有賽馬活動，保住香港經濟繁榮的地位。

　　在我的八字客人中，有好多富豪姓馬、生於馬年或馬月或行馬運。地產界名人總是與馬姓、馮姓或許姓拉上關係。很多名牌房車巧合的都是以「馬」命名或用「馬」作標誌。

　　「馬」是一個富貴的密碼。你是丁火日元，你一定愛賺錢。你姓鄧、姓馬，住在元朗丁屋，天生財力豐厚。丁火在日常生活中代表「燈」，因此，如果家裏空間足夠，不妨買一盞巨型水晶燈，能有效催旺丁火財運，或在身邊放一盞「丁火燈」來催財！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
李居明 - 馬年當令 追住九紫當令星 | 李居明大師會客室
　　首先恭賀新港中心九龍旗艦店暨文化會館的開幕。有個熱門傳聞說「馬年大家姐特別容易中六合彩？」粉絲問我是否真的？其實很容易破解。大家都知道目前已進入九運，代表九紫離火最當時得令。今年九紫當令星飛臨東方，所以東方運勢最勁。美國正位於東方，大家看特朗普的運勢幾強就知！東方亦代表大仔，今年家中的長子運程特別好。 　　重點來了，明年馬年九紫當令大吉星將轉到東南方，正好對應長女「大家姐」的方位！「當時
2025-11-12 02:00 HKT
李居明大師會客室
李居明 - 《致富者聯盟》隆重上映 潮爆金粉會召集 | 李居明大師會客室
　　秋天是賞菊的季節，原來秋天飲菊花酒非常吉祥和行運。古人用菊花來釀酒，有「飲菊酒，禍可消」的習俗。菊花在秋天盛開，稱作「秋菊」。菊花象徵長壽，所以又叫「菊壽」、「萬壽菊」，皆因菊花有延年益壽的藥用價值，喝菊花茶可以長命百歲。 　　農曆九月初九正值秋天，「九」是陽數中最大，兩個「九」稱為「重陽」，陽氣過盛了，大家都需要避一避。重陽節登高的習俗，其實是去「避難」，然後喝一口菊花酒，便能消除災難
2025-10-30 02:00 HKT
李居明大師會客室