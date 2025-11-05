李居明 - 九運有火大科發 坐南向北勝算高 | 李居明大師會客室

由2024年起進入「九運」二十年，九紫離火飛臨南方，代表未來二十年五行「火」當時得令，所以九運人人不怕火，有火大科發。九運屬「火」，與科技、AI、電子網絡、汽車、火箭有關，誰能成功駕馭「火」誰就是稱霸天下，這是未來的潮流，搞不定「火」的人就被淘汰。



在我的八字批算中，所有行運者，都需要以南方火為用神。香港本身是午火地，多數人卻忽略南方的重要性。其實，只要坐在南方，你的勝算已比別人高。



九運九紫星飛臨南方，因此「坐南向北」的房屋格局特別有利。香港半山區的樓宇多數坐丁向癸，眼前見銀行、高廈林立，全部是豪宅，每棟樓都像一個財箱，這就是為何住在半山得天獨厚，容易賺錢。不說不知，美國白宮也是坐南向北，造就了特朗普的強勢，他生於夏季，本來忌火，卻坐在火位南方，因此，他最喜歡談錢，熱衷搞經濟，正是午火影響的典型例子。



原來「馬」很旺香港，也很旺我們每個人的財運。香港是生於七月一日馬月，馬是火土，代表房產，香港富豪都是憑地產發跡。如果你生肖屬馬，或生於馬月（西曆6月5日至7月6日），或姓馬、馮、許的人，天生較有財運和地產運。香港有賽馬活動，保住香港經濟繁榮的地位。



在我的八字客人中，有好多富豪姓馬、生於馬年或馬月或行馬運。地產界名人總是與馬姓、馮姓或許姓拉上關係。很多名牌房車巧合的都是以「馬」命名或用「馬」作標誌。



「馬」是一個富貴的密碼。你是丁火日元，你一定愛賺錢。你姓鄧、姓馬，住在元朗丁屋，天生財力豐厚。丁火在日常生活中代表「燈」，因此，如果家裏空間足夠，不妨買一盞巨型水晶燈，能有效催旺丁火財運，或在身邊放一盞「丁火燈」來催財！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明