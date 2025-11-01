Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 小時了了 | 好好過日子

李純恩
2025-11-01 02:00 HKT
生活 專欄
　　中國有個男人，十歲跳級進大學，十四歲讀完碩士，十六歲讀完博士，是當時出名的神童，風頭一時無兩。現在這個「神童」二十八歲了，本來在大學有個教職，後來嫌沒意思辭職不幹了，又說跟人合作做生意，但做來做去一事無成，自己生活都無法解決，要靠父母隔三差五的接濟才活得下去。

　　這個男人正應了一句老話：「小時了了，大未必佳。」這也是許多所謂的神童的結局。或許這些人只是碰巧「濃縮發揮」而已，把別人正常的學習過程提前擠在一段時間裏完成，等到這一節發揮完了，便也沒有甚麼過人之長了。尷尬的是，由於小時候的「神童」表現令人驚艷，對他寄予厚望，到了長大，即使活得跟普通人無異，也因為跟小時候形成了強烈反差，便叫人失望了。

　　人生的成長和進步是一輩子的，不用「趕貨」。你用了比別人短得多的時間完成了學業，並不代表一輩子都會比別人優秀。因為別人用了正常的時間也一樣可以完成你學會的東西。這就像有的地方種雙季稻，每季稻米在短時間成熟，但跟一年一熟的單季稻相比，一斤米還是一斤米，不會令人吃得特別飽，反而因為成熟期縮短，米飯的質量不如單季稻，做出來的飯沒那麼香。

　　所以，不要相信甚麼「贏在起跑線上」這種廢話。除非是短命鬼，否則人生是一場長跑，在起跑線上贏了幾步並不代表後勁有繼。長跑不用一百米衝刺，最要緊細水長流，在人生的長跑途中不斷為自己補充所需，保持狀態，一路從容，沒有急相，那才可以像像樣樣跑到終點，便也沒有「小時了了，大未必佳」的尷尬了。

