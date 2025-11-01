葉澍堃 - 「Ami」享用精美星級法國菜 | 葉Sir食經

最近在中環歷山大廈2樓「Ami」食了頓精美法國晚餐，晚上7時跟太座和主人家米雪先在餐廳露台花園飲杯香檳，飲的是近日城中熱爆的Krug Clos d'embonnay，在「文華廳」賣7萬多元，但在「Ami」只需2萬多元，認真抵飲，明月下香檳泡沫特別漂亮，最開心是飲完不用借尿遁！



我們在房間內進餐，餐廳自家製的酸種麵包皮脆心軟，配煙燻牛油甚佳，餐廳行政大廚Nicolas Boutin曾經在多間法國三星餐廳工作，廚藝非凡，他加盟「ÉPURE」後，餐廳很快便摘下米芝蓮一星，最近他出任「Ami」行政大廚，很快又為餐廳摘星，非凡廚藝可想而知。「Ami」逢星期日休息，午市和晚市套餐價錢合理，愛食法國Fine Dining的話，絕對值得一試。



我們的餐前小點是紅菜頭撻，配蜜糖豆和魚子醬，跟Krug香檳是最佳配搭，繼續食鴨肝凍批配酸種麵包多士，鴨肝香甜軟滑，美味得令人心動，下一道菜是太座最愛的法國田螺，配蒜香泡沫、番茜、芹菜頭脆片，以紅酒汁調味，口感味道俱佳，飲杯法國 Cheval Blanc白馬2000年紅酒，快樂無窮。繼續食莫里朔青口，這是湯菜，食時先把蕎麥脆片弄碎，放進忌廉湯內跟鮮甜的法國青口同食，口感甚佳，跟Latour拉圖2000年紅酒配合得天衣無縫。是夜我最期待的一道菜是慢煮澳洲Murray Cod墨瑞鱸魚，這是以前在澳洲墨爾本「萬壽宮」最愛的菜式，肥美的魚腩是天下美味，此魚後來成為瀕危物種，今次食的是農場養殖品種，魚柳慢煮得香滑鮮甜，配法國白豆、西蘭花和蘋果片，以龍蝦汁調味，味道不錯。時光飛逝，魚由野生變成養殖，我的頭髮也從黑變白，但當年在「萬壽宮」的快樂時光仍然銘記於心。



主菜有兩款選擇，分別是本地三黃雞卷及日本A4和牛，我食的是雞卷配栗子蓉和花椒汁，香滑的雞肉跟2006年的La Tache「邋遢豬」紅酒是完美配搭。甜品是檸檬柚子撻，配糖漬柑橘、杏仁及羅勒雪葩，是很清新芳香的甜品，最後食巴黎布雷斯特泡芙，配雲呢拿雪糕及拖肥醬，甜美動人，為這頓星級晚餐完美作結。



葉澍堃



行政大廚Nicolas Boutin

跟太座在「Ami」

檸檬柚子撻

晚餐飲的三款紅酒

日本A4和牛

慢煮澳洲Murray Cod

莫里朔青口

法國田螺

鴨肝凍批

紅菜頭撻