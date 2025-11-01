馮榕榕（Ruby） - 人人都能穿的設計 | 榕榕細語

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮榕榕（Ruby）
2025-11-01 02:00 HKT
生活 專欄
　　　來到了11月，秋冬季終於來臨，終於不用再苦苦忍受香港潮濕炎熱的天氣了。現在一陣陣涼風，讓人開始想換上舒舒服服的秋冬新衣，但到底要怎樣穿才夠暖又時髦？曾經爆紅的Y2K、Y3K亮彩風格跑遍社交媒體，雖然吸睛，但極鮮艷的多巴胺色彩和超短露腰設計，確實未必人人都能駕馭。有時候過於年輕化、太張揚反而會讓造型顯得有點輕佻，而且露腰窄身剪裁並非適合每一種身形。

　　今年2025/2026秋冬時尚終於迎來「人人都能穿」的設計：寬鬆剪裁和簡潔廓形正式回歸為主流。最搶眼的新趨勢是寬闊肩線設計（Bold Shoulder），取代過去的全身Oversized感覺，用結構鮮明的西裝、外套，把女性線條修飾得利落大方，即使只是簡單搭配一條牛仔褲或針織裙，也能展現現代女性既剛且柔的自信氣場。近年流行的大褸不再只是闊大垂墜，腰帶、腰鏈等配件成為重點，簡單一綁，身材比例立刻拉長，看起來更精神醒目。

　　色彩也是今年秋冬引人注目的亮點。本季最重點是綠色單品——橄欖黃綠、開心果綠、灰調綠，隨意一件都能打破秋冬的沉悶。這些新鮮的綠色碰撞灰色、棕色，既不會太鮮艷，也很容易搭配各種基礎色。另外散發夢幻少女感的薰衣草紫、咖啡慕斯啡色，亦非常適合成熟又不失時尚感的穿搭。還有柔和淺紫色和低調綠色，一上身就是今季大熱，跟冷靜的灰色搭配起來簡直優雅得不得了。

　　除了顏色，花紋和圖案也非常熱鬧。英格蘭布格仔、賽車格紋，或是動物斑紋如斑馬紋、豹紋、乳牛紋都出現在各大品牌的最新系列。Louis Vuitton和Gucci做的格仔長褸，或Prada用的豹紋毛衣，看起來既有態度又很容易「mix & match」。即使只用動物紋飾品或圍巾，也能讓簡單造型一秒變得有型又有細節感。

　　配襯貼士方面，如果怕全身寬鬆太顯矮，外套不妨選擇有肩線和明顯腰飾的款式，下身搭配修身直筒褲，輕鬆營造高挑感。綠色單品建議由配飾入手——一頂開心果綠冷帽或一條格仔圍巾即可點亮秋冬造型。如果怕格紋和動物斑紋太張揚，也可以低調地在鞋履、包包上搭配；一件小面積豹紋或斑馬紋手袋，已足夠時尚出眾又不失成熟穩重。

　　今季暖意和時尚絕不缺席，你可以隨心組合各種新色和柔和線條，無論是走利落都市路線還是低調優雅，2025年秋冬都給大家最大自由度。最重要的穿搭原則就是：不必追求完美比例、不用刻意年輕，只要穿得舒服，適合自己，這才是不踩雷的配搭公式。

