KellyChu - 4幅攀石牆照顧新手到專業級 JUST CLIMB啟德園新店「開攀」 | Executive日記

攀石運動近年走入大眾視野，香港本地攀石品牌JUST CLIMB啟德體育園新分店昨日正式開張，係全港攀爬面積最大嘅有蓋攀登設施！新場館設於啟德體育大道，內有4幅攀石牆，包括供進階玩家挑戰極限嘅17.5米領攀牆、符合國際比賽標準嘅15米速度攀石牆、適合初級攀登者嘅10米頂繩攀石牆，以及8米自動防護器攀石牆，設計旨在令人人都可以參與其中。



JUST CLIMB聯合創辦人、董事兼總經理關卓茹表示，4幅牆設計照顧唔同程度嘅攀登者，設有入門自動保護器到專業領攀，由入門級到專業級都有合適嘅訓練空間。佢話，未來會推出更多教學課程、比賽同企業體驗活動，等攀登成為每個人都可以參與嘅城市運動，亦希望平衡商業發展與教育推廣。



JUST CLIMB聯合創辦人、前香港攀石代表隊運動員何善揮就話，希望以安全與專業為本，將世界級攀登體驗帶入社區。佢形容，攀石係一種要求身體協調嘅運動，唔單止考體力，仲考觀察力同策略思維。攀石運動近年逐漸普及，成為大眾追求健康同釋放壓力嘅新選擇，希望更多市民可以透過攀登學習突破自我。



啟德體育園行政總裁莊澤基表示，呢個新設施體現體育園全民運動嘅理念，市民可享受安全而專業嘅攀石體驗，讓運動融入生活。開幕之後，香港又多一個攀石新熱點，Kelly已經約好朋友一齊去試！



KellyChu



