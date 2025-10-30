小董 - 活得健康長壽 | 輕鬆養生

小董煲的藥膳湯水，三歲的小朋友到九十歲的老人家都愛喝，皆因藥材的比例恰到好處，有補益效果之餘也注重味道，絕不能讓那苦澀味蓋過一切！用的是野生鵲鴣、黑毛豬肉、嘉美雞等上等材料，當然選用的藥材更是頂級地道，於是，這些年來，許多親朋好友都嚷着要跟我合作開設養生湯水店或食療餐室，小董都一一推卻了，原因只有一個，我享受下廚之樂，把補益的、有營養的、好味道的都配合起來，自己先作小白鼠試驗，可能要經過幾十次的失敗才達到最理想的結果！效果有了便公諸同好，與眾分享，這才是真正的喜樂！試想想，二十二年了，我只黃金配伍了十二個湯包，可能比大學科研用更多時間！假如把這興趣變成了一門生意的話，整個畫面可能會完全不同了，故不依！也借此機會讓一眾老友知道小董的心意，別再苦苦相纏了！



節氣養生是最有療效的保健養生法，也正是小董的專長！這十多年來，被邀往世界各地演講、教學，讓不少人認識食療保健，親身感受有需要的人如何透過食療把身體養好的情況，那種喜悅的心情，讓我更加努力地去鑽研藥膳養生法。



還有，我愛我的家人，希望他們活得健康兼長壽。假如你跟小董一樣，會肩負起照顧他們的健康，從今天開始，跟着小董去養生，我答應你們，會一直努力繼續探索人類生命、生活的抗衰方法，並願意與你們並肩同行！



預告大家一個喜訊，小董將會每星期一次教大家如何煲養生湯，並傳授參茸海味的正確知識、產地來源及真正功效，別再聽那些牛鬼蛇神的錯誤資訊！吃對了才能讓身體好起來！留意「小董養生湯料站」臉書等社交媒體，我努力籌備中！

南京中醫藥大學博士、國家級保健營養師，學貫中西的大愛醫者。

小董