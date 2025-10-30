Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 《致富者聯盟》隆重上映 潮爆金粉會召集 | 李居明大師會客室

李居明大師會客室
李居明大師會客室
李居明
2025-10-30 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　秋天是賞菊的季節，原來秋天飲菊花酒非常吉祥和行運。古人用菊花來釀酒，有「飲菊酒，禍可消」的習俗。菊花在秋天盛開，稱作「秋菊」。菊花象徵長壽，所以又叫「菊壽」、「萬壽菊」，皆因菊花有延年益壽的藥用價值，喝菊花茶可以長命百歲。

　　農曆九月初九正值秋天，「九」是陽數中最大，兩個「九」稱為「重陽」，陽氣過盛了，大家都需要避一避。重陽節登高的習俗，其實是去「避難」，然後喝一口菊花酒，便能消除災難。菊花傳到日本後，別名「齡草」，代表着瑞祥、富貴而被使用在皇族，便產生了各種菊的圖樣。

　　所以，菊花是秋天最旺的巨星。這段時間，如果你在家中養菊花，代表你行運了！ 從玄學角度是有竅妙！黃色代表財富，你想發達，追住今年九紫當令星，買九枝黃菊放在大廳的正東方，催九紫當令財，馬上有錢收！紫色花代表敬愛，你想旺桃花人緣，就買九枝紫色的菊花放在東方，馬上催旺你的愛情桃花。這段時間大家不妨買些菊花，飲菊花酒吉祥又好運！

　　《潮爆開運王》金粉會第二輪招募正式展開，約定一千二百名粉絲一起觀賞《致富者聯盟》，馬年一齊踏上致富之路！

　　這是一部教你改運致富的玄學電影。我與石修父子、陳自瑤、莊鍶敏、黎芷珊、魯振順及石詠莉等影視界名人，以及導演周皓雲花了三年時間拍攝。外景遍及美國、法國、摩納哥、杜拜、澳洲、日本等地跨七國拍攝，如《職業特工隊》般緊張奇趣，九十分鐘內吸取致富的所有玄學和密碼，由面相、八字、風水、飲食介紹全球富豪的生活，是全方位講述致富之道的奇趣大電影！11月15日（六）《致富者聯盟》隆重上映，將是你一生人一定要看的發達電影！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
李居明 - 九運有火大科發 坐南向北勝算高 | 李居明大師會客室
　　由2024年起進入「九運」二十年，九紫離火飛臨南方，代表未來二十年五行「火」當時得令，所以九運人人不怕火，有火大科發。九運屬「火」，與科技、AI、電子網絡、汽車、火箭有關，誰能成功駕馭「火」誰就是稱霸天下，這是未來的潮流，搞不定「火」的人就被淘汰。 　　在我的八字批算中，所有行運者，都需要以南方火為用神。香港本身是午火地，多數人卻忽略南方的重要性。其實，只要坐在南方，你的勝算已比別人高。
2025-11-05 02:00 HKT
李居明大師會客室
李居明 - 馬上在南方財位 放盞丁火燈催財 | 李居明大師會客室
　　很多人問如何改進財運？最近我在商台玄學節目《潮爆開運王》大爆玄機，引來廣大聽眾極大反響。原來，你經常在家中廚房煮食，哪怕是煮個即食麵，原來都是在招財，這件事很重要。這是我總結了四十多年的經驗，告訴大家這個普通常識，要重視「廚房」致富密碼！ 　　為何男士結婚容易發達？理由是成家立室之後，太太會入廚房煮飯，從風水角度，只要廚房的爐灶經常撻着，你就發達了。但是你經常叫外賣，原則上你的財神就不到
2025-10-22 02:00 HKT
李居明大師會客室