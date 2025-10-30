李居明 - 《致富者聯盟》隆重上映 潮爆金粉會召集 | 李居明大師會客室

秋天是賞菊的季節，原來秋天飲菊花酒非常吉祥和行運。古人用菊花來釀酒，有「飲菊酒，禍可消」的習俗。菊花在秋天盛開，稱作「秋菊」。菊花象徵長壽，所以又叫「菊壽」、「萬壽菊」，皆因菊花有延年益壽的藥用價值，喝菊花茶可以長命百歲。



農曆九月初九正值秋天，「九」是陽數中最大，兩個「九」稱為「重陽」，陽氣過盛了，大家都需要避一避。重陽節登高的習俗，其實是去「避難」，然後喝一口菊花酒，便能消除災難。菊花傳到日本後，別名「齡草」，代表着瑞祥、富貴而被使用在皇族，便產生了各種菊的圖樣。



所以，菊花是秋天最旺的巨星。這段時間，如果你在家中養菊花，代表你行運了！ 從玄學角度是有竅妙！黃色代表財富，你想發達，追住今年九紫當令星，買九枝黃菊放在大廳的正東方，催九紫當令財，馬上有錢收！紫色花代表敬愛，你想旺桃花人緣，就買九枝紫色的菊花放在東方，馬上催旺你的愛情桃花。這段時間大家不妨買些菊花，飲菊花酒吉祥又好運！



《潮爆開運王》金粉會第二輪招募正式展開，約定一千二百名粉絲一起觀賞《致富者聯盟》，馬年一齊踏上致富之路！



這是一部教你改運致富的玄學電影。我與石修父子、陳自瑤、莊鍶敏、黎芷珊、魯振順及石詠莉等影視界名人，以及導演周皓雲花了三年時間拍攝。外景遍及美國、法國、摩納哥、杜拜、澳洲、日本等地跨七國拍攝，如《職業特工隊》般緊張奇趣，九十分鐘內吸取致富的所有玄學和密碼，由面相、八字、風水、飲食介紹全球富豪的生活，是全方位講述致富之道的奇趣大電影！11月15日（六）《致富者聯盟》隆重上映，將是你一生人一定要看的發達電影！

香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。



李居明