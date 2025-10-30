潘雄威 - 牙縫刷 | 乳齒童時

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威
2025-10-30
　　牙冠一般比牙腳闊，牙與牙之間有牙槽骨和牙肉充填，鞏固及保護牙腳。若牙肉因種種原因萎縮，牙縫就會出現，甚至肉眼都可以看到。

　　牙縫起初是很細小的，但慢慢變大後，食物殘渣會積藏在這空隙，很不舒服，用牙籤只能清除部分食物，不能清除牙菌膜，細菌就會慢慢滋生，引起牙肉發炎，經過一段日子就會有牙周病。

　　牙齒有兩個位置是牙刷刷不到的，就是深而窄的牙紋及牙縫。牙線可清潔牙齒的鄰面，但當牙齒鄰面凹凸不平，拉直了的牙線就不能徹底清潔鄰面所有位置，如果牙縫大到足夠容納一支牙縫刷，就應該用牙縫刷清潔了。

　　牙縫刷是一種專為清潔牙齒間隙而設計的微型刷子，由兩條扭曲的金屬線將刷毛紮實，牙縫刷有各種尺寸，但因各地所製造的產品不一，令用家眼花撩亂，難於選擇。於是「國際標準化組織」ISO在2006年9月制定了國際標準ISO16409，編訂了刷頭尺碼編號由0至8，分別代表適用於由0.6至2.9mm闊的牙縫，製造商亦以顏色分類，方便使用者選擇一款舒適貼合牙齒間隙的牙縫刷。

　　牙肉是幼嫩的組織，所以使用牙縫刷要小心，也要選擇優質和合適尺碼的產品，以免傷害牙肉。最小的0號刷頭直徑0.4mm，若你的牙縫只有0.5mm闊，就不應該用牙縫刷，要用牙線清潔牙罅。不過你是很難知道牙縫的闊度，所以要從小至大慢慢試不同的尺碼。

　　牙縫刷通常不是一次性的，使用後可以徹底清洗再用，並每隔數周或刷毛開始磨損時更換一次，若刷毛三兩天便變形，就表示尺碼太大，要選擇一支合適尺碼的牙縫刷。

 兒童齒科專科醫生，行醫兼教學。

潘雄威

