亞博熊 - 香港史上最大型S級電競賽事，你準備好未？ | 熊圖大展

亞博熊
2025-10-30 02:00 HKT
　　上屆杭州亞運會及下屆愛知．名古屋亞運會均正式將電競納入比賽項目，象徵着電子競技在體育舞台上邁向主流的新里程。而隨着體育經濟版圖持續擴張，電競已成為全球增長最快速、蓬勃的產業之一，不僅展現無限潛能，更帶來顯著的經濟效益。亞博熊很高興能親身見證並參與這股新浪潮，今次就將香港史上首個S級電競盛事BLAST Premier Rivals香港站帶到亞博館，於2025年11月14至16日舉行全球矚目的《Counter-Strike 2》世界級錦標賽，總獎金高達100萬美元。

　　《Counter-Strike 2》是全球最具影響力的射擊遊戲，又名「絕對武力2」或CS2。別被「絕對武力」這名字嚇怕。CS2其實是節奏明快的對決，遊戲規則非常簡單，玩家分為恐怖分子與反恐小組，一方負責埋設炸彈，另一方則需拆彈或殲滅敵方。每發子彈或每次關鍵時刻成功拆彈，都讓全場觀眾熱血沸騰，那份緊張刺激感絕不遜於足球決賽！

　　BLAST Premier向來以「電影級製作」聞名，畫面流暢細膩，燈光與音效極具震撼力。今次賽事將於亞博館Arena舉行，樓底高達19米，配合巨型屏幕與臨場音效，令每一次擊殺都張力十足，現場一萬位觀眾彷彿親歷槍戰之中。賽事更將以超過30種語言在100多個地區同步直播，預計吸引數百萬觀眾收看，讓世界各地都能感受到香港的活力與國際魅力。

　　這次BLAST Premier Rivals香港站是香港首個獲「M」品牌認可的電競盛事，更是BLAST 2025全球巡迴賽的重頭戲。賽事將吸引8支世界級強隊，包括Valve區域排名4強（由遊戲發行商特設的官方排名），以及來自歐洲、北美、南美與亞洲的代表隊伍，堪稱「地表最強對決」。不少一線隊伍更是首次到港進行比賽，勢必為香港觀眾帶來驚喜。

　　亞博熊已整裝待發，與香港的電競迷共同見證是次頂級電競賽事，同時向世界展現香港舉辦國際級電競盛事的實力與無限潛力！

　　亞博熊天生開放自由，最愛涉獵不同文化領域，更喜歡將最紅最精彩嘅體驗帶到亞博分享，熊得過全世界！

亞博熊

