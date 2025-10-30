KellyChu - 真情演繹Bach Brahms Busoni等歌曲 沈靖韜首張鋼琴專輯《Timeline》11•7發行 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-10-30
　　香港鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）今年摘下范．克萊本國際鋼琴賽金牌，是首位贏得這項世上四大鋼琴比賽之一的香港人，為港爭光。他正忙於世界巡演，早前在德國灌錄了個人首張CD專輯，名為《Timeline》，將於11月7日全球發行。

　　Kelly身為Aristo的粉絲，有幸率先試聽，聽後十分感動。他的演繹，對樂章有深刻的解讀，展現出超卓的琴技，以及對細節的精心鋪排，流露既細膩又豐富的情感。正如Aristo對Kelly說︰「這是彈奏技巧與個人詮釋的結合，希望大家感受得到。」

　　CD包括三首Bach的作品（其中兩首由Busoni編排）、Brahms（Busoni編排）、Busoni的蕭邦變奏曲，以及一首Edvard Grieg。Kelly很投入他演繹Bach的Chaconne，Aristo的演奏起伏跌宕、宏大動人，而Edvard Grieg的Holberg Suite，音樂如細水涓流，似有說不盡的心事………

沈靖韜：全情投入冀表達樂章情感

　　Aristo對我說，每次演奏都全情投入，以表達樂章中的情感，希望傳遞給聽眾。於他而言，個人的強烈感覺，在彈奏過後，往往要5、6個小時才能平伏。為了今次專輯，他特別挑選一個音色有個性的鋼琴，讓他彈奏出更深刻的感情。

沈靖韜個人首張CD專輯，將於11月7日全球發行。
Executive日記