林靜 - 中環天際綻開「花雲」 | 紅棉樹下

林靜 - 中環天際綻開「花雲」

林靜
2025-10-28 02:00 HKT
　　維港之旁，38樓的高度，一顆餐飲明珠閃耀着截然不同的光芒。踏入位於中環超甲級商廈地標The Henderson 38樓的Summit 38，「花雲」以「和風典雅」之精緻美食，為老饕一族編織出一場層層遞進的味覺與視覺盛宴。

　　「花雲」由國際知名設計工作室HBA從京都四季變化的獨特美態中吸取靈感，糅合有機的形式和形狀、自然觸感的材料，配以隨顏色變化的動態燈光，創造了一個猶如置身戶外用餐的體驗。天花板像盛開一朵大櫻花，柔和燈光映照下面一張馬蹄形木枱，十多位客人圍坐，用餐氛圍親密。

　　「花雲」的靈魂人物，是曾於京都、東京及香港米芝蓮星級餐廳掌勺的行政總廚小川賢（Ogawa Masaru）。這位來自東京的大廚旅港15年，廚藝精湛，曾任富豪府邸的私廚，如今自立門戶，是日本美食愛好者之福音。

　　餐廳堅持使用日本乃至全球最頂級的時令海產，席前向食客展示，包括鮑魚、龍蝦、日產蟹和名貴海魚，任客挑選，煮法亦隨客喜好，如汁煮、炙燒、天婦羅等，既充滿玩味也符合個人口味。肉類方面，大廚同樣盛在木盤上向客人展示，包括和牛、黑毛豬、乳鴿等，由大廚即場炭燒，生熟度恰到好處，調味清新精巧，令人回味無窮。

　　除了海鮮與肉類兩大主食，「花雲」還呈現了大廚個人風格的多元菜式：精緻的「虎蝦柿子配芝麻白汁」、「鵝肝黑松露茶碗煮」、「季節刺身」、「鮑魚海膽魚子醬麵」、「星鰻松茸清湯」、宛如藝術錦盒的「山海佳餚拼盤」，以及鮮美無比的「毛蟹海膽飯」。每道菜式不僅讓味蕾感受極致的鮮味，也向傳統的日本烹飪藝術致敬。

　　在這裏，藉由巧妙的空間設計與動態光影，櫻花彷彿四季盛開，為這場美食之旅增添了無限詩意。

林靜

