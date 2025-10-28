Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培 - 綠色建築鐵三角 | 「培」伴前行

「培」伴前行
「培」伴前行
金澤培
2025-10-28 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

香港高樓林立、人口稠密，多年前便被稱為石屎森林。隨着綠色建築理念逐漸滲透城市規劃，不難發現近年新落成建築紛紛融入多樣綠化、自然採光等元素，為城市景觀注入更多生氣與綠意。

　　港鐵遍布十八區的車站，不僅是市民出行的要點，坐落社區之中亦可成為推動綠色共融的典範。以2020年啟用的顯徑站為例，車站的半開放式設計提供自然採光及對流通風、綠化天台、使用可再生能源及環保物料等，規劃上亦照顧雀鳥棲息環境，從內到外體現對生態保育的重視，是近年綠色車站的示範。

　　我相信建設不只是速度與效率的比拼，更是關乎實用安全、建築美學及環保使命這「綠建鐵三角」的平衡與加乘。

　　早在二十年前，港鐵已引入綠色建築的考量，與迪士尼綫同年啟用的欣澳站，便是「初代」綠色車站。其開放式、自然通風的建築設計，配上特色帳篷站頂與自然採光，打破傳統車站設計框架，引入環保元素，同時兼顧車站作為公共交通的實用安全及建築美感，與欣澳四周自然景色融為一體。

　　欣澳站的獨特設計，於啟用翌年（2006年）獲得環保建築專業議會首屆「環保建築大獎」，評審當時形容其設計跳出框框，兼顧人居環境、能源及成本效益與維修保養便利，帳篷結構亦有助減少建築廢料，設計既有助天然通風亦配襯美麗海景。

　　欣澳站可謂綠色車站的前輩，顯徑站則是青出於藍的新一代。未來大家可期待更多「後起之秀」。多個新綫項目進行得如火如荼，我們亦提升環保標準，目前已有七個籌建中的新車站設計成功取得「綠建環評」暫定金級或以上認證，預計每年每站的碳排放將比傳統設計減少約20%。

　　綠色建築不是一個口號或風格，而是實踐。港鐵會繼續融合環保思維及創新技術，建造新一代低碳車站，為香港建構更宜居、更可持續的城市。

金澤培

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
金澤培 - 回憶不停站 鐵路見未來 | 「培」伴前行
身為鐵路人，我一直相信鐵路的功能及價值遠不止於代步出行。不同年代的鐵路資產、列車、月台或車廂中的每件物品，都承載着城市的故事，滿載乘客的回憶。去年，港鐵為慶祝通車45周年，在紅磡站推出「站見」鐵路展，寓意「車站相見」，將盛載我們集體回憶的鐵路展品重新呈現，讓公眾細味及重溫段段鐵路情懷。 　　「站見」自開幕至今已逾一年半，深受市民和旅客喜愛，鐵路迷的支持更不在話下。尤其在周末，不少家庭帶同年幼
2025-11-04 02:00 HKT
「培」伴前行
金澤培 - 建設未來 創建價值 | 「培」伴前行
「北都」可算是近期香港發展的關鍵字，特首在新一份《施政報告》提出多項政策，加快北部都會區發展，展現政府推動北都高效建設的決心。港鐵亦一直積極配合香港的戰略發展，剛在10月之初，為北都的主要交通基建項目—北環綫項目舉行啟動禮，標誌着北環綫工程全速全面展開，朝着主綫及支綫不遲於2034年同步開通的目標邁進。 　　多年來，港鐵透過興建及營運高效的鐵路，服務香港、支持城市發展。北環綫落成後，主綫將連
2025-10-21 02:00 HKT
「培」伴前行