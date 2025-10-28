金澤培 - 綠色建築鐵三角 | 「培」伴前行

香港高樓林立、人口稠密，多年前便被稱為石屎森林。隨着綠色建築理念逐漸滲透城市規劃，不難發現近年新落成建築紛紛融入多樣綠化、自然採光等元素，為城市景觀注入更多生氣與綠意。



港鐵遍布十八區的車站，不僅是市民出行的要點，坐落社區之中亦可成為推動綠色共融的典範。以2020年啟用的顯徑站為例，車站的半開放式設計提供自然採光及對流通風、綠化天台、使用可再生能源及環保物料等，規劃上亦照顧雀鳥棲息環境，從內到外體現對生態保育的重視，是近年綠色車站的示範。



我相信建設不只是速度與效率的比拼，更是關乎實用安全、建築美學及環保使命這「綠建鐵三角」的平衡與加乘。



早在二十年前，港鐵已引入綠色建築的考量，與迪士尼綫同年啟用的欣澳站，便是「初代」綠色車站。其開放式、自然通風的建築設計，配上特色帳篷站頂與自然採光，打破傳統車站設計框架，引入環保元素，同時兼顧車站作為公共交通的實用安全及建築美感，與欣澳四周自然景色融為一體。



欣澳站的獨特設計，於啟用翌年（2006年）獲得環保建築專業議會首屆「環保建築大獎」，評審當時形容其設計跳出框框，兼顧人居環境、能源及成本效益與維修保養便利，帳篷結構亦有助減少建築廢料，設計既有助天然通風亦配襯美麗海景。



欣澳站可謂綠色車站的前輩，顯徑站則是青出於藍的新一代。未來大家可期待更多「後起之秀」。多個新綫項目進行得如火如荼，我們亦提升環保標準，目前已有七個籌建中的新車站設計成功取得「綠建環評」暫定金級或以上認證，預計每年每站的碳排放將比傳統設計減少約20%。



綠色建築不是一個口號或風格，而是實踐。港鐵會繼續融合環保思維及創新技術，建造新一代低碳車站，為香港建構更宜居、更可持續的城市。



金澤培