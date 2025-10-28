李純恩 - 回來了 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

好好過日子
李純恩
2025-10-28 02:00 HKT
生活 專欄
　　五天青島遊一晃就過，臨走有些意猶未盡，那也好，留個念想下次再來。上了飛機，兩個多小時航程，吃頓飯看場電影便也到了。時值黃昏，夕陽斜照，雲上有雲，被陽光照得彤紅彤紅，在機窗外像布景一樣，一片片閃過。雲下有江河，彎彎曲曲，水面泛着耀眼的金光，如逶迤騰飛的金龍，分外好看。

　　下了飛機，入了境，行李也已經在行李帶上轉圈了。然後出關，走去停車場，上了預約的車，四十分鐘後到家，整個過程一氣呵成，幾乎沒有停頓。這便是香港效率了。香港機場不小，但就是沒有走在內地許多機場裏那樣給你山長水遠的感覺，比如剛剛離開的青島機場，上機下機，都如長征。

　　眼下正是藝術品拍賣季節，幾家拍賣行都在舉行秋拍預展。回來第二天先去邦瀚斯看看。主要看書畫，今年他們徵集到許多佳品，特別是從國民黨元老張羣徵來的張大千的作品，每一幅都有來歷故事，所以特地做了詳細的時間表，敘述張羣和大千的交情。從大千給張羣畫上的題識和稱呼的轉變，便知二人的交情如何由淺至深，由生疏至莫逆，中間經過的幾十年，不知有多少故事。看畫的有趣之處，往往是因為這樣的蛛絲馬跡小啟發，然後才有更大的背景，這是真正的「畫外之音」。又例如有一套黃賓虹的畫稿，其中一幅畫上的題識說畫家因為寫生時見到一座叫「賓虹亭」的亭子，心生歡喜，便以此作了自己的名字。這便又是不經意的收穫。

　　看完畫又去了上環的「潔思園畫廊」取前些日子我寄放在那裏的幾幅畫，畫廊主人蕭暉龍兄正好在，於是喝茶聊天。不覺天晚，告辭歸家，取下舊畫，掛上新畫。旅行回來，似乎還很忙。

李純恩 - 熊出沒注意 | 好好過日子
　　「熊出沒注意」是日本北海道的一個標誌，一個張着大口吼叫的熊頭圖案，下面寫着「熊出沒注意」五個大字，印在各種不同商品上。我買過不少印着這個圖案的衣服，女兒小時候買了一個牌子貼在她房間門上，警告我們不要隨便進去。 　　「熊出沒注意」本來就是一句警告，但自從用作商品圖案之後，警告的意義也變了，變成了深受遊客喜歡的北海道特色。不料，現在這句警告卻當真起來。 　　最近在日本各地都頻頻出現熊蹤
2025-10-30 02:00 HKT
好好過日子
李純恩 - 香宮夜宴 | 好好過日子
　　在青島最後一夜，晚飯安排在香格里拉酒店的「香宮」。這頓晚宴一早訂下，「香宮」的兩位大廚精心打點，六道冷盤，十道熱菜，另加甜品。菜單如下： 　　錦繡六味碟、椰香黃魚獅子頭、膠州白菜燒海捕大蝦、魔法火焰黑蒜雪花牛、蔥燒海參、蟹粉雞頭米鱘龍筋、老青島烤鰻魚、梅乾菜海螺東坡肉、菌香龍騰青石斑、雙菇炒鶴斗白、百合鮮蝦餃、流心芒果西米露併水果。 　　兩位大廚一位是上海人夏師傅，一位是山東人王師
2025-10-27 02:00 HKT
好好過日子