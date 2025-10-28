林國誠 - 下等先生通山走 | 五里山

要學習上乘的堪輿學根本是沒有便法，除了有真實師承和自己的努力，反而天份不是最重要。我可以同大家分享，風水學最起碼先要有腳力，唔行山功夫一定唔會高。自古的地師，和所有古籍都是過去先賢用腳行出來的結集，沒有用腳行過寫不出曠世巨著，我們不行過又如何明白著書者的心意。不論是陰陽二宅，都是要有巒頭功夫，不能說我單看陽宅，陽宅要求的巒頭功夫和陰宅無別。



看見我有些前輩師長，八十幾歲和七十幾歲的仍然每周仍上幾次山，自己年輕力壯但真的感到汗顏，一個值得研究的墓穴，他們不時便去堪輿數次甚至十數次。因為每次都會有新的體會。因為學堪輿的過程確實是很漫長，又確實不適合這個世代的學習步速。今時今日還有多少人願意登山涉水，今日有蚊患，昨日有野猪，前個月今天有酷熱警告。蛇蟲鼠蟻，山精妖魅。現今還有幾人願意承傳這個末日行業。我樂於做這個下等先生，到今天從不敢疏懶，周末不論天氣都必定上山堪察。我相信少有人夠我跟隨過師父多，家藏的風水書籍不會少於一間書店。但不夠一個一個實例的研究。只有親臨現場實證才能融匯學以致用。希望有份成為下等。



我最近跟隨老前輩遊潮南為了看一超級鉅富的祖墓。此人無人不曉，因為他在2004年在香港上市剛好入八運，2014年1拆5，我剛問Perplexity ，二十年間上升七百倍。當登上此穴確實是無比興奮和震撼。此家族祖地葬上十餘人。最早是在九十年前葬，最後一位是五十年。資料記載此族之前並不是鉅富，但一入八運短短20年間，一發如雷，而且一直平安。如未去登上此穴根本無法可形容如此巧妙的布局。一點沒有誇大，看完此穴我起碼是增加了10年功力的下等先生。



林國誠