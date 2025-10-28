KellyChu - 24組總決賽以惜食理念入饌 酒店主廚奪「零廚餘大獎」 美心夥港燈創意料理大賽結果出爐 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-10-28
「源頭減廢」在廢物管理架構中被視為重中之重，美心集團同港燈早前攜手合辦「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽，鼓勵社會人士把環保理念融入日常生活。賽事收到近百份「惜食」食譜，共有24組入圍總決賽，結果日前正式出爐，小妹向大家講講花落誰家喇。

　　公開組冠軍及「零廚餘大獎」嘅得主陳浚樂係知名國際級酒店集團餐廳主廚，以及應屆中華廚藝學院「大師級中廚師課程」畢業生，佢積極實踐其廚藝課程畢業論文嘅環保主題，憑藉研製出盡用魚身及魚骨嘅得獎菜式「魚香米影、紅糟脆骨」，突圍而出。公開組亞軍及「最具創意獎」得主邱燕萍則克服視覺障礙，受友人啟發設計出集涼盤、小食及甜點於一身嘅「三惜花」，於善用食材嘅烹飪過程中尋到自信，故事好勵志。

　　而來自英華書院嘅陳懷希同學，更自小六開始鑽研西菜食譜，賽前反覆練習、請教身邊親友，最終以「全食南瓜盅配素肉丸」摘下中學組冠軍。 

　　親子組嘅劉家樂則與兒子劉翯懃一同披甲上陣，二人一起參與食物栽種以至煮食過程，更以不同烹調方式，將芫茜嘅所有部分融入菜式中。劉爸爸希望以此鼓勵兒子接受不同食物，同時讓下一代學會欣賞食材嘅珍貴和美味之處，最後佢哋憑菜式「芫芫茜茜」奪得優異獎！各位參賽者力證任何食材均充滿無限可能，為社會帶來耳目一新嘅減廢示例，值得畀like。

KellyChu
 

親子組優異獎得主劉家樂及其兒子劉翯懃。
