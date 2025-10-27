盧健生 - 寰宇堂The Noodle Bar | 跨晒界

上星期飛往德國漢堡出差，經法蘭克福轉機，在機場買三明治和咖啡當早餐，盛惠十歐羅，味道一般，有點小貴。話說回來，全世界的機場，吃喝都特別貴，包括香港。



中午抵達酒店，得以提早入住（歐美酒店一般是三點後才可入住），進房間安頓後，馬上出門吃午餐。酒店附近找到一間日本小店，本想吃碗拉麵，簡簡單單又一餐，誰知侍應過來提醒我，該店只收現金，我只好轉身離開。最近幾年到歐洲，基本不帶現金，這次被難倒了。還好酒店旁還有一間叫Seoul Station的韓國餐廳收信用卡，點了一碗牛骨湯飯，有四個免費前菜，埋單12.5歐羅免小費，這個價格在歐洲，算比較親民了。



第二天到漢堡會議展覽中心，這個展會有個特色，就是在會場四周，都放置了雪櫃，內有各種玻璃瓶裝啤酒汽水礦泉水，訪客和參展商都可以隨便取，在旁邊的用餐區坐下，邊聊邊喝。免費任飲這招不錯，吸引了不少訪客來參觀。收工回酒店路上，看見一間頗有特色越南小館，門口餐牌上寫着Pho，作為Pho癡的我，精神為之一振，決定過兩天去試。臨走前一晚去，進門後我主動問：「收不收信用卡？」被告知只收現金，唉，只好改去旁邊一間肯收信用卡的意大利餐廳。為甚麼這些餐廳都只收現金？聰明的讀者們當然會明白。



離開漢堡，經蘇黎世轉機回港，在當地機場的 Aspire 貴賓室休息了兩個小時。貴賓室布置高級，露台風景一流，雖然是任飲任食，不過膳食種類不算豐富。回港後。馬不停蹄，過兩天又飛北京出差。一早到香港機場，去國泰的「寰宇堂」商務貴賓室吃免費早餐。國泰貴賓室近年一直設有「風味坊」The Noodle Bar，提供各款麵食。香港的「風味坊」有擔擔麵、雲吞麵和魚蛋粉，每碗份量都不大，味道不錯，我通常要吃兩碗才夠。這次點了一碗雲吞麵、一碗魚蛋粉，吃飽後上飛機睡大覺。



國泰在北京首都機場的貴賓室，之前進行翻新工程，改用其他貴賓室。得知國泰貴賓室最近已經重開，回程時趁機去體驗了一下，煥然一新，新增了The Noodle Bar，有雲吞麵、擔擔麵，不過沒有魚蛋粉，但增加了一些點心比如蝦餃之類。雲吞麵保持一貫水準，擔擔麵則感覺一般。



希望The Noodle Bar以後能多增加一些香港地道美食，比如艇仔粥、腸粉。



視覺科技CEO

盧健生