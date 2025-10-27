李丞責 - 重陽掃墓 形式其次 | 李丞責博士玄學信箱

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責
2025-10-27 02:00 HKT
問：李博士你好，今年重陽節有老人家因病入院，未能同往掃墓，心裏很是不安。請問如果重陽節無法掃墓，有沒有其他方式表達對祖先的敬意？

　　今年的重陽節在2025年10月29日（本周三，農曆九月初九日，乙巳年庚戌月己卯日）。這一天，自古被視為「九九重陽」，因「九」在《易經》屬陽數，兩九相重而得名。古人相信此日宜登高避禍，並藉登高懷遠、表達思念親人的情懷。

　　重陽節的意義，除了祈福辟邪，也逐漸延伸為「敬老節」，倡導孝道，關懷長者。這與「登高望遠」背後的「敬天法祖」精神一脈相承。很多人選擇在重陽掃墓，正是把登高與祭祖結合起來。

　　如無法親臨掃墓，亦毋須不安。中國傳統強調「誠敬在心」，形式其次。若不能掃墓，可在家中簡單設案，擺放清茶或鮮花，焚香一炷，心中默念思念與祝福，即可傳達誠意。亦有人在祖先生前喜愛的地方靜坐片刻，憶念舊情，也是一種「遙祭」。

　　若老人家住院，更應以孝養為先。古訓有云：「百善孝為先」。能在重陽陪伴長者，關懷照顧，正是最契合節日精神的行動。對祖先而言，子孫安康、相親相愛，才是最大的告慰。

　　在古代民俗裏，重陽還有一個俗忌：「重陽若遇無雨，主來年旱災」。雖然這是農業社會的天象觀，但也提醒我們重陽不僅是祭祖，更與自然節氣相連。

　　總結來說，重陽節是寄託思親的日子，但真正重要的，不是必定去墓地，而是子孫能否懷着一顆敬祖念親的心。誠心誦念，便是最好的祭奠。

　　丞責全新運程書《相馬伯樂》已正式上市，本書最後附「小通勝」，詳錄全年二十四節氣、紅白二事宜忌、擇日吉凶，助讀者掌握趨吉避凶，安排行事更得心應手。　　

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
