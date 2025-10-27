月理萬機 - 機場多式聯運新篇章 | 月理萬機

香港國際機場是全球最繁忙的航空樞紐之一，也是連接粵港澳大灣區與世界的雙門戶，一直以來，我們致力拓展海陸空的多式聯運服務，積極為大灣區旅客提供接駁香港機場的跨境交通網絡，讓他們方便地經我們的機場往來世界各地。



香港國際機場多式聯運將迎來新篇章，由機場管理局興建及營運、香港首個自動化停車場「轉機停車場」即將在港珠澳大橋香港口岸啟用，促進內地旅客和車輛往來的便利。屆時，旅客可以於機管局的一站式預約平台，預約使用位於口岸限制區的「轉機停車場」。符合條件的廣東省及澳門車輛，可經港珠澳大橋珠海口岸到達自動化停車場指定地點，由全自動化系統自行停泊車輛，節省駕駛者尋找車位的時間，使用停車場的駕駛者更毋須為車輛申請赴港牌照及香港的駕駛執照。其後，轉機旅客可乘接駁巴士前往機場禁區內的海天中轉大樓，辦理登機及行李寄存手續，然後直接往客運大樓登機，方便旅客經香港國際機場往來全球超過200個航點。



「轉機停車場」提供約1800個泊位，全天候24小時提供自動化停車服務，同時旅客亦可使用接機和送機服務。停車場亦具備符合國標和歐標快速充電設施的泊位，迎合不同旅客所需。



「轉機停車場」配合機場原有的海天中轉大樓——提供快船及客車服務連繫大灣區或澳門口岸，與提供一站式跨境旅遊車及客車服務，位於二號客運大樓的全新旅遊車候車大堂，以及超過30個的香港國際機場城市候機樓，將為旅客帶來更舒適高效的體驗。自本月1日起，香港的飛機乘客離境稅退稅豁免擴大，旅客乘搭跨境交通前往香港國際機場出境，可享受200港元的離境稅退稅優惠，進一步提升香港作為中轉樞紐的旅遊吸引力。



機管局今後會繼續積極拓展香港國際機場的服務覆蓋範圍，持續完善多式聯運交通網絡，鞏固其國際航空樞紐地位。



香港機場管理局

機場海陸運輸管理部總經理陳志豪

