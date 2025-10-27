KellyChu - 康文署博物館節迎「慶典年」 周六揭幕 逾百節目續登場 | Executive日記

康樂及文化事務署（康文署）今年的「香港博物館節」以「博物館慶典年」為主題，慶祝轄下6間博物館的周年紀念︰李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年、香港鐵路博物館40周年、香港文化博物館25周年，以及香港抗戰及海防博物館1周年。康文署17間博物館及藝術空間下月將推出逾百項精彩節目，邀請公眾齊齊參加慶典！



開幕節目「繽Fun博物館嘉年華」將於本周六及周日（11月1至2日）在香港文化中心露天廣場舉行，現場設有巨大化桌遊「棋妙博物館」、「『乒』紛大對戰」等活動，以及多個主題打卡點，更有多項體驗，例如「文物修護大挑戰」、「藍曬氰版體驗工作坊」等。



嘉年華舞台表演同樣精彩，其中潤福堂（香港）國術龍獅總會將帶來「非遺女子舞獅．賞新姿」；樂樂國樂團「點『指』十二生肖咁簡單」社區巡演《十二生肖逐隻捉》，結合中樂及手偶劇場，演奏中國民間傳說。飛鵬木偶團不但呈獻難得一見的非遺木偶戲表演，並將在互動攤位現場展示不同類型的木偶，向公眾介紹木偶戲的歷史。參加者亦可親身體驗操作「杖頭小木偶」並拍照留念。



今年博物館節特別聯乘本地品牌推出文創產品，包括小城故事「博物館慶典年」系列博物館藏品積木模型，以及香港太空館與美心西餅聯乘推出的限量版「雪山叉燒菠蘿包」。



KellyChu



限量版「雪山叉燒菠蘿包」。