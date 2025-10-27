李純恩 - 香宮夜宴 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
2025-10-27 02:00 HKT
　　在青島最後一夜，晚飯安排在香格里拉酒店的「香宮」。這頓晚宴一早訂下，「香宮」的兩位大廚精心打點，六道冷盤，十道熱菜，另加甜品。菜單如下：

　　錦繡六味碟、椰香黃魚獅子頭、膠州白菜燒海捕大蝦、魔法火焰黑蒜雪花牛、蔥燒海參、蟹粉雞頭米鱘龍筋、老青島烤鰻魚、梅乾菜海螺東坡肉、菌香龍騰青石斑、雙菇炒鶴斗白、百合鮮蝦餃、流心芒果西米露併水果。

　　兩位大廚一位是上海人夏師傅，一位是山東人王師傅，各展所長，一頓晚宴的口味有魯菜佳味，又有江南風情。魯菜中的蔥燒海參和白菜燒大蝦是我特地點的，因為以前在那裏吃過，十幾年來念念不忘。這晚王師傳特地現場表演烹製白菜燒大蝦，先將青島大蝦用獨門熬製的蝦油在砂碢中煎香，然後加入用蝦湯煨過的膠州大白菜，再加入用蝦頭蝦腦煮出來的蝦湯，蝦油和蝦湯色澤鮮紅如辣椒油，跟大蝦和白菜一同在碢中燜煮，煮好揭蓋，菜色艷麗，香氣四溢，吃進嘴裏蝦鮮菜糯，怎一個鮮字了得。

　　那道椰香黃魚獅子頭是淮揚菜的變奏，應該出自夏師傅之手。用黃魚肉和豬肉做成一個大肉丸，海陸相濟，再於一個椰青中燉成清湯獅子頭，肉中有魚鮮，湯中有椰子清香，真是上品。青島市有一個地方叫紅島，紅島海域出產一種鮮美的蛤蜊，這晚為了讓香港客人品嘗當地美味，特地加了一道現場烹製的紅島蛤蜊。先是預備了己加熱至300度的石碢，然後把蛤蜊放進去，再倒入一整瓶青鳥啤酒，立即蓋上鍋蓋，啤酒在碢中沸騰，蛤蜊瞬間即熟，馬上端上桌，原汁原味，鮮美極了。那道蟹粉雞頭米鱘龍筋也是江南口味，江蘇大閘蟹拆的蟹粉，加上蘇州雞頭米，上桌之時以為炒在一起的是豬蹄筋，卻原來用的是鱘龍魚背上那條「龍筋」，口感更是糯中有彈性，跟蟹粉和雞頭米相配，色香味一樣不缺。

　　菜多紙短，先記這些。如此這般豐盛美滿了一個晚上，酒足飯飽，三十個人吃得扶牆而歸，為青島之行劃上完美句號。

