鄧力文 - Robinhood建立金融帝國 | Exchange²

探討完段永平與巴菲特關於商業模式的四字真言，以Hyperliquid憑藉真實用戶連結對傳統金融展開的降維打擊後，我們不妨將視線轉向美股市場上另一隻正將這套邏輯發揮到極致的股票Robinhood。近期市場因為世界盃預測熱潮而點燃了對預測市場概念的瘋狂，而Robinhood的表現，正正印證了網絡時代最殘酷的商業底牌：產品易造，流量難尋。誰控制了用戶分發，誰就控制了一切。



去年Kalshi靠着Robinhood的渠道端分發，獲得了海量的散戶流水，券商渠道定單一度佔其總交易量高達三成半。今年首季，Robinhood僅靠充當Kalshi的流量入口，獨立收取合約手續費，便創造了1.47億美元的進帳，按年暴增320%。問題是散戶在乎的只是Robinhood App內那個流暢的交易按鈕，背後是Kalshi還是其他基礎設施清算，根本無關痛癢。當需求被流量快速驗證後Robinhood連續出招，收購受CFTC監管的衍生品交易所MIAXdx、聯手華爾街量化巨頭成立合資企業，並在今年世界盃戰火引爆之際，正式上線自有交易所Rothera。



AI自動建立套利組合



Robinhood日前正式向全球用戶推出了「AI智能代理交易（Agentic Trading）」。當其他Web3項目還在空談AI與區塊鏈的宏觀敘事時，Robinhood已經把真實的AI代理（AI Agents）直接接入其MCP服務器。用戶可以用一句簡單的Prompt（提示詞），命令AI代理在幾十秒內掃描全球創投基金、M&A數據與私有公司估值，並自動在美股市場建立套利組合，甚至能在用戶入睡後進行自動化風險管理。



當你以為Robinhood建立自有交易所Rothera只是為了肥水不流外人田。但Vlad挑明，Rothera未來將演變成一個對外開放的中央清算所（Clearing House），直接服務其他經紀商（Brokers）、做市商以及機構投資者。這意味Robinhood的角色已由流量分發商升格為規則制訂者，其收入模式將與CME或港交所看齊，不再受限於自身的散戶流量。這是一隻擁有極強反脆弱性與商業分發壟斷權的零售金融帝國，其多個板塊年創收破億美元的交叉網絡已然成形。



鄧力文