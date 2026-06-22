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劉偉利 - xAI併入SpaceX打開想像空間 | 巨B講投資

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劉偉利
4小時前
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產經 專欄
內容

　　2026年6月12日，SpaceX正式登陸納斯達克，瞬即成為市場焦點。更引人注目的是，在上市前數月，馬斯克（Elon Musk）做出一項高調且具策略性的決定：以全股票方式，將旗下AI新創xAI（含Grok與X平台等布局）併入SpaceX。此舉讓外界立刻意識到，這不只是單純的企業整併，而是一場以資本重組敘事、重寫估值天花板的操作。

　　SpaceX原本就已是航太領域的重量級玩家，星鏈（Starlink）衛星網絡加上火箭發射業務，長期擁有強勁現金流，商業模式相對清晰。外界也通常能用財務數據推估合理價值，例如訂閱用戶、ARPU、發射成本等，為「千億級航太巨頭」的估值提供基礎。也因此，若SpaceX只是標準的「火箭+衛星」公司，即便再能賺錢，估值想要直接拉到數萬億美元，往往就會顯得牽強。

　　然而馬斯克真正要的，顯然不止是金融模型裏那條線性成長的終點。把xAI併進SpaceX，等於把「有上限的資產與服務」升級成「有想像邊界的科技帝國」。因為在市場眼中，AI的估值邏輯不同：它代表的是極致算力、平台能力與未來爆發性敘事，能把投資人對太空公司的期待，從單一產業現金流，推向更宏大的科技護城河。用一句話概括，這是一種把重資產現實與無限算力想像結合的資本魔術。

　　進一步看，地球上的AI產業正面臨兩個難以忽視的物理限制：電網容量與冷卻水資源。當算力需求一路攀升，數據中心的擴張不再只有投資問題，而是被能源與水資源卡住。馬斯克把xAI與SpaceX綁在一起，所指向的概念就更接近「軌道AI」（Orbital AI）：若能把部分算力與基礎設施延伸到太空，就可能形成一個更接近科幻閉環的戰略想像。

　　在這個閉環裏，星鏈提供現金流，支撐星艦研發與xAI前期的大額資本支出；而xAI則利用快速擴張的算力能力，爭取大型算力合約，讓公司在上市時擁有更強的營收支撐與市場信心。當「星艦發射+軌道AI」被包裝成長期藍圖，2萬億美元甚至更高的估值，就不再只是用過去數字去推算，而是用未來故事去定價。

　　當然，這樣的策略也不會只有讚美聲。外界可能會追問：當AI與航太深度融合，資本力量是否會因此改寫人類未來疆界？SpaceX這一步，是否意味一個新時代的起點，或只是更激進的資本重分配？無論答案如何，至少可以確定的是：馬斯克已把競爭重心從「把東西送上太空」，轉向「把算力與太空綁成同一場長期布局」。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利
 

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2026-06-15 02:00 HKT
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