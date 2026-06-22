彭丽婷 - 青衣建造大樓釋工程機械產業新機遇 | 零碳築跡

根據香港特區政府發展局、政府資訊中心（GIC）6月最新招標進度公告，全港首座建造業專屬多層先進生產設施——青衣先進建造業產業大樓，現已進入政府標書審核及專家聯合評標階段。此項目招標由發展局牽頭規劃，以工業化建造、機械集約化營運為核心定位，旨在破解香港土地稀缺、工地空間不足、建造人力短缺等行業問題，全面帶動本地工程機械產業迭代發展，適配北部都會區及新田科技城的海量基建需求。



該產業大樓佔地3公頃，採用30年「建造－營運－移交（BOT）」合約模式開發，預計2028年正式投入營運。有別於傳統露天預製組件廠，項目打造多層立體專業廠房，主打MiC組裝合成構件、機電整合模塊標準化生產，專門供應全港公營房屋、北都主幹道、產業園等大型公營工程，大幅減少工地現場濕式作業。相比傳統施工模式，整體工期可縮短3成，同時降低市區施工的安全風險。



產業層面，項目將重塑香港工程機械營運模式。現階段香港工地機械多為分散採購、零散調配、閒置率偏高，而且大型機械受工地空間限制，使用率明顯不足。青衣產業大樓將配置一站式自動化生產體系，整合智能塔式起重機、全自動鋼筋加工設備、AGV智能搬運機械及模塊專用吊裝設備等，實現工程機械集中存放、統一調度、專業維修保養，搭建香港首個建造機械集約化營運基地，完善本地建造產業的上下游配套。



政策方面，項目已納入建造業創新及科技基金（CITF）重點扶持名單，中標營運商可申請最高7成設備採購資助，優先引進高效、低排放的智能工程機械。業界透露，本次投標單位當中，內地工程機械龍頭參與甚為積極，三一重工、徐工集團、中聯重科均針對香港多層廠房狹空的作業標準，定制小型化智能吊裝及模塊搬運專用設備，同時配套設備駐場維修保養、機械操作培訓服務，由傳統設備銷售，轉型為「設備+技術+營運」一體化服務，深度布局香港本土市場。



與此同時，大樓內設建造業專業培訓基地，對標香港建造業議會的機械操作資格標準，專門培訓智能工程機械操作、BIM設備調度及機械設備維修技師，緩解當前業界「智能機械落地、專業技工不足」的用工矛盾。配合現有的建造業輸入勞工計劃，後續可合規引進內地持牌機械操作技工，保障廠房生產線高效運轉。



發展局表示，青衣先進建造業產業大樓是香港建造業脫離勞動密集模式的關鍵布局，切合未來十年北都千億基建發展規劃。項目落地後，既能穩定本地組件供應、提升基建施工效率，更能帶動工程機械租賃、定制化設備和專業技工服務產業發展，推動香港建造業邁向機械化、標準化、產業化的全方位高質量發展。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

