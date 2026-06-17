朱紅 - 阿里購「13815」博彈 | 窩輪熱炒特區

據報阿里巴巴（9988）發布首個完整千問具身智能大模型Qwen-Robot系列，可單獨部署或協同運轉，邁向真實落地的通用底座。阿里股價持續偏軟，跌至107元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里購「13815」，行使價124元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡阿里，則可留意阿里沽「28131」，行使價99.95元，實際槓桿4倍，明年1月到期。



晶片股個別發展，中芯國際（981）周一好倉錄得逾1420萬元資金流出，同日淡倉則有逾400萬資金流入。中芯股價連日受制於20天線，反覆跌至74元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯購「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯，則可留意中芯沽「28775」，行使價64元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



國家統計局公布經濟數據，規模以上工業增加值勝預期，社會消費品零售總額及全國固定資產投資則遜預期。恒指仍受制於10天線，跌逾300點，在24500點水平徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛「55890」，收回價23818點，實際槓桿34倍，2028年1月到期。或可留意恒指牛「55493」，收回價23718點，實際槓桿30倍，2028年1月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊「55623」，收回價25218點，實際槓桿27倍，2028年4月到期。 報道指IDC今年首季x86伺服器市場數據顯示，按廠商收入計算聯想集團（992）全球排名升至第二，期內收入按年增長36.5%，市場份額達到8.8%。聯想股價逆市造好，重越10天線高見25.88元。如看好聯想，可留意聯想購「13226」，行使價32.88元，實際槓桿2倍，明年6月到期。如看淡聯想，則可留意聯想沽「13711」，行使價15.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅