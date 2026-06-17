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陳永陸 - 周大福創建分注吸 | 陸叔講股

陸叔講股
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陳永陸
34分鐘前
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產經 專欄
內容

港股近期表現持續波動，部分投資者普遍尋求穩定現金流，高息股或者再次成為市場焦點。周大福創建（659）業務橫跨中國內地及香港，涵蓋收費公路、保險、物流、建築及設施管理等多個範疇。

　　周大福創建業務大多具備穩定現金流：內地13條收費公路提供通行費收入；周大福人壽等保險業務在大灣區穩步拓展保費；香港及內地的優質物流倉庫帶來租金；建築及設施管理則包括香港會議展覽中心、啟德體育園等標誌性項目。這種多元化結構，有助緩衝單一行業波動，背後多元化且具備經常性收入的業務組合，相信是穩健型投資者眼中的高息選擇之一。

　　周大福創建同時為派息提供堅實基礎，現價相對約7.3%的預期股息率。近期集團出售湖南收費公路資產套現，並加強物流物業及保險業務投入，正顯示管理層正積極優化組合、聚焦增長領域，同時為持續回饋股東創造空間。

派息吸引持續回饋股東

　　派息紀錄是周大福創建最吸引人之處。過往除定期派發普通股息外，更不時以特別息形式，向股東派發額外回報。最新中期業績顯示，集團純利按年增長約15%，並宣派中期息0.28元（（按可比基礎增長約3%）。市場分析普遍預期全年股息維持高水平。這種高息水平，在目前環境下明顯優於大部分銀行定期存款或低息債券，為追求被動收入的家庭帶來可觀現金流。

　　更重要的是，公司市淨率低於1倍，安全邊際相對較高。當然，投資從來不是零風險。周大福創建的業務與中國經濟及基建需求息息相關，保險業務亦受利率環境影響。但多元化組合已有效分散風險，加上集團資產負債表穩健、現金充裕，近期資產變現更進一步強化財務彈性。

　　周大福創建近期股價於7.8元附近已找到不錯支持，其業務韌性、強勁派息承諾及吸引估值，在波動市況中為投資者提供一個相對穩健的收入來源，建議可繼續分注吸納。

陳永陸

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