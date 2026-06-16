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鄧聲興 - 聯想目標上望30元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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鄧聲興
5小時前
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產經 專欄
內容

　　IDC最新數據顯示，2026年第一季全球x86伺服器市場中，聯想集團（992）以8.8%市佔率躍升至全球第二。集團2026財年全年營業額突破5656億元人民幣，按年增長20.26%，純利更大升38.1%，當中AI伺服器全年收入錄得50%增幅，並累積超過1400億元人民幣定單儲備。隨着AI伺服器、液冷基礎設施及企業級算力需求持續釋放，聯想伺服器業務正從投入期過渡至規模增長與盈利改善並行的新階段，而集團透過收購Infinidat補齊高端存儲短板，並與ServiceNow及Nvidia深化戰略合作，進一步強化其「端—邊—雲—網—智」全棧AI布局。成本結構優化與高毛利服務業務（SSG）佔比提升，帶動經營利潤率顯著改善，加上全球PC龍頭地位穩固，三大業務協同效應逐步顯現。聯想憑藉其全球化供應鏈韌性與混合式AI領導地位，正經歷由傳統硬件廠商向AI基礎設施全棧供應商的估值重塑，後市可持續跟進其AI定單轉化及ISG盈利能力提升進度。目標價30元，止蝕價21元。筆者為證監會持牌人，未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

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2026-06-15 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水