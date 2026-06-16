大行晨報 - 澳元低位整固 關注央行議息｜大行晨報

澳洲央行本周二將公布議息結果，央行於上月會議連續第三個月加息25個基點，完全逆轉了去年實施的降息。然而，前瞻指引較之前更為溫和，政策制定者未預先承諾額外加息，而是強調依賴數據。此外，澳洲央行行長布洛克會後評論稱利率已處於限制性區域，這促使投資者押注本次會議將暫停加息。再加上4月份失業率上升和當月家庭支出下降，進一步支持了央行可能需要放緩加息步伐的觀點。另外，亦可留意周二公布中國5月份的工業生產、固定資產投資、零售銷售等數據，作為重要的貿易夥伴，數據好壞或對澳洲經濟前景有一定程度的影響。



日圓近期持續承壓，上周更大致運行於160區間，市場人士正防範着潛在的干預風險，亦密切關注本周二的日本央行決議，這均令日圓跌幅受制。市場普遍預期日本央行將於本周會議上加息，只是該預期已被市場消化，故若一如預期加息，未必能給日圓帶來顯著提振；反而，若央行意外保持利率不變，則要警剔日圓弱勢又將進一步擴大。由於日本央行行長植田和男住院，副行長冰見野良三將主持本次會議，這也是自1998年以來日本央行總裁首次缺席政策會議。市場將重點關注日本央行對於經濟、通脹以及未來政策正常化的最新表態，任何偏鷹派訊號都可能為日圓提供支撐。



技術圖表所見，平均線保持多頭排列，美元兌日圓整體仍維持偏強走向，然而相對強弱指標已自超買區域出現回跌，顯示上行動能可能逐步放緩。此外，匯價多日僵持於160區間，出現調整的風險正為加劇，即使出現進一步上揚的空間亦料為有限，故此追高美元兌日圓的風險亦相應增加。匯價在近一個月時間都持於10天平均線之上，目前10天平均線位於160.10，若後市失守此區則已為初步警號，再而將參考25天平均線159.30，延伸支撐看至157.30及156.40。至於向上留意160.50，下一級阻力預料在106.80，較大阻力估計為162以至162.80，關鍵指向165水平。



澳元兌美元向上仍會先以0.72水準為參考，50天平均線亦要留意，自5月中旬以來匯價亦曾數度探試指標而再行回升，故目前位於0.7130的50天平均線仍具一定技術意義，下方支持看至0.70及0.6970，進一步指向0.69及0.68。較近阻力回看0.7120，下一級阻力預料為0.7280，之後進一步料為0.7380水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

