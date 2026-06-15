朱紅 - 阿里反彈 追「13232」 | 窩輪熱炒特區

外媒報道阿里巴巴（9988）出價15億美元收購中國生鮮配送公司樸樸超市，以圖增加網上商務市場份額，其出價較高鑫零售提出6億美元收購價高逾一倍。阿里股價止跌反彈，升至110元水平整固。如看好阿里可留意認購證「13232」，行使價150元，實際槓桿4倍，明年3月到期。如看淡阿里可留意認沽證「13408」，行使價105元，實際槓桿4倍，今年12月到期。



據國際半導體產業協會（SEMI）報告顯示，今年首季全球半導體設備銷售額達365.5億美元，按年增長14%，創單季歷史新高。華虹宏力（1347）表現反覆，微跌至139元水平徘徊。如看好華虹可留意認購證「13159」，行使價205元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「29549」，行使價90元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



報道指美國總統特朗普宣布取消原定對伊朗的打擊行動，並指美伊協議最快周末於歐洲簽署。外圍股市向好，恒指反彈逾400點，在24700點附近整固。如看好恒指可留意牛證「55890」，收回價23818點，實際槓桿27倍，28年1月到期；或可留意恒指牛證「55493」，收回價23718點，實際槓桿24倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊證「55623」，收回價25218點，實際槓桿33倍，28年4月到期；或可留意熊證「55189」，收回價25418點，實際槓桿26倍，28年4月到期。



據報泡泡瑪特（9992）旗下LABUBU作為特邀嘉賓亮相世界盃開幕式，是世界盃歷史上首個受邀的中國原創IP，另一潮玩IP THE MONSTERS與FIFA世界盃聯名系列亦已正式開售。泡泡瑪特股價連升3日，曾高見187.1元創兩個多月新高。如看好泡瑪可留意認購證「28132」，行使價202.2元，實際槓桿5倍，明年9月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「15457」，行使價179.9元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅