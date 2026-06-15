關志康 - 父母的冷氣機：心靜自然涼 | 神耆商機

一位七十歲的老闆苦笑說，子女問他父親節想吃甚麼，他提議到深圳走走，卻被一致反對，理由竟是「商場不夠冷」。這個看似微不足道的分歧，卻道出了不同世代對「熱」與「冷」的截然感受。



對許多年長者而言，冷氣從來不是理所當然。上世紀六、七十年代，冷氣機仍屬奢侈品，風扇已是家中寶物。夏夜開門納風、以扇取涼，一張草蓆便是一整個夏天。酷熱不是問題，而是生活本身。



因此，今天長者「不怕熱」，往往並非真的不熱，而是身體與感知早已改變。隨着年齡增長，新陳代謝放慢，產熱減少；感覺神經的敏感度下降，對溫度的反應亦較遲緩。同一個30度的午後，年輕人汗流浹背，長者卻仍能從容應對。



但更深層的差異，其實在於心境。年輕時，情緒如火，外界稍有不順，便容易煩躁不安；隨着閱歷累積，人對得失進退看得更淡，內心的起伏減少。「心靜自然涼」不再只是格言，而是一種可以被體會的身體感受。正如《菜根譚》所言：「心安則身安」，當內在穩定，對外在環境的依賴自然降低。



這種轉變，也體現在消費與空間設計之中。一位資深地產界人士曾指出，香港商場長年維持較低溫度，是與商業邏輯有關——過去配合正裝文化，今天則與消費心理聯動：溫度偏低，有助延長逗留時間，亦強化「精緻」與「高端」的氛圍。冷氣，某程度上已成為一種隱形的行銷工具。



從這個角度看，「冷氣開幾度」其實不只是技術或成本問題，而是如何回應不同世代的期望。對企業而言，如何在空間設計與服務細節中平衡差異，將越來越重要；而對個人而言，理解彼此的成長背景，或許比爭論「自然風」還是「冷氣」舒服，更有意義。



健康教育基金會主席

關志康