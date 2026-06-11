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尹商基 - 港品牌混凝土咖啡機家品展奪百萬元定單 | 商貿先鋒

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尹商基
6小時前
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產經 專欄
內容

香港正積極推動成為國際創意及設計中心，最新一份《財政預算案》指，會打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，持續促進文化及創意產業發展。事實上，本地不少創意設計均已走在世界潮流尖端。今日介紹的新式咖啡機品牌Anza，是近年冒起的本地新星。該品牌早前參與由香港貿發局舉辦的香港時尚家品及家紡展（Home InStyle），銳意拓展亞太區以至環球市場。

　　Anza為TFE Holdings旗下品牌，其核心產品「混凝土咖啡機」打破行業傳統，巧妙融合咖啡機實用功能與家居藝術美學，更兼具可持續發展理念，成為市場獨特存在。TFE Holdings董事兼產品總監黃鋼介紹，該款咖啡機外殼選用天然石材與混凝土物料，有別於市面上常見的不鏽鋼及塑膠外殼咖啡機：「坊間咖啡機給人冷冰冰的感覺，我們的產品則少了一份工業性，多了一份藝術性，這正好填補市場空缺。」憑藉環保而獨特的設計，Anza咖啡機亦深受市場歡迎及認可，不僅獲得「歐洲產品設計獎」（European Product Design Award，EPDA），其產品更入選於美國亞特蘭大設計博物館（MODA）展出。

　　黃鋼表示：「今年是公司首次參與Home InStyle線下展覽。期間，Anza展品吸引不少來自世界各地的藝術家、室內設計師及專業買家駐足，不少參觀者更是通過我們早前線上宣傳，一眼認出Anza產品。展會不僅鞏固品牌在歐美市場的影響力，更成功打開台灣、韓國、日本及東南亞新興市場。」他又指展會期間接獲的潛在定單金額達100萬港元，成績令人鼓舞。

　　談及線下展覽的價值，黃鋼指實體展覽能讓買家更進一步觸摸及體驗產品質感與工藝，傳達品牌理念時能更全面，宣傳效果遠超預期。他又透露：「公司在研發方面投入不少資源並正持續加大，日後將陸續推出磨豆機、壓粉槌等產品，並已有計劃推出第三代及第四代咖啡機產品，期望在不久將來與大家見面。」

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