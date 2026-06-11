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郭家耀 - 百度目標上望130元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
6小時前
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產經 專欄
內容

　　百度（9888）首季經調整淨利潤下跌33%至43.32億元人民幣，首季總收入320.75億元人民幣，下跌1.2%，略高於市場預期。值得關注的是，百度指核心AI新業務收入佔比首次超過一般性業務收入，由去年同期36%升至今年首季52%，AI新業務收入達136億元人民幣，增長49%。百度一般性業務收入260億元人民幣，按年增長2%，亦超出市場預期。AI業務收入佔比首次過半，意味着AI已成為百度的核心驅動力；第一季度在企業需求帶動下，AI雲收入增長良好，AI應用亦持續拓展至企業與個人，印證其商業化潛力。市場亦關注百度旗下人工智能晶片公司崑崙芯的上市進度：有消息指崑崙芯計劃很快來港上市，籌資規模約10億至20億美元，並正等待中國證監會及港交所批准。整體而言，首季業績體現出百度在AI業務比重快速上升的轉型成果，分拆計劃亦受市場密切關注，有助刺激股價表現。目標價130元；入巿價110元；止蝕價100元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀

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