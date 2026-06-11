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大行晨報 - 關注歐洲央行議息｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美國5月非農就業數據造好，美國勞工統計局最新數據顯示，5月非農就業人數大幅增加17.2萬人，遠超市場預期的8.5萬人。期內失業率為4.3%，符合市場預期。強勁的就業數據顯示美國勞動力市場依然具備韌性，令到市場重新定價聯儲局減息預期，消息刺激美匯指數上周五大幅上揚，本周一曾高見100.2水平，創下兩個月來的新高。執筆之時，市場正在等待美國通脹數據公布，美匯指數進入本周小幅回落，現時正於100水平大關爭持。

　　另一邊廂，歐羅區最新數據表現不佳。受中東地緣局勢影響，德國工業定單大幅低於市場預期，4月工廠定單按月跌3.8%，遜市場預期跌2%，加上6月Sentix投資者信心指數持續低迷，雖然該數值較上月有所好轉，但仍然處於深度負值區間，仍低於美伊爆發衝突前接近零的水平，反映地緣政治動盪下歐羅區經濟增長前景暗淡，令歐羅持續承壓。歐羅區最新數據顯示，5月消費者物價指數按年升幅加快至3.2%，期內剔除波動較大的能源、食品和煙酒價格的核心通脹按年升幅亦加快至2.5%，創下2025年4月以來最高。歐洲央行將於今晚公布議息結果，市場預計加息0.25厘基本已無懸念。

　　雖然美國政府近期對中東局勢發出和平談判呼籲，令市場避險情緒在短期內有所緩和，令到歐羅從今年4月的低位反彈，但若中東地緣政治風險再度升級，資金不排除將重新流向美元。短線來看，受投資者沽貨美元所影響，歐羅短線跌勢可能或放緩或有機會出現技術性反彈，上方阻力位為50天線約1.165水平，下方支撐位為1.15水平，若失守該位置則將打開新一輪下行空間，不排除測試年內低位約1.141水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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