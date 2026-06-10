鄧聲興 - 江蘇寧滬高速公路上望14元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

江蘇寧滬高速公路（177）2026年首季業績展現出「營收微降、盈利逆增」的優良結構，營業收入按年微降5.31%至45.28億元人民幣，主要受累於建造期收入減少，惟歸母淨利潤反而逆市增長12.81%至13.66億元人民幣，扣非淨利潤增幅更達14.1%，盈利質量明顯優化。通行費收入錄得24.19億元人民幣，按年增長3.95%，滬寧高速江蘇段日均通行費逆勢微升0.3%至1494萬元人民幣，反映貨車佔比提升對平均費率的拉動效應遠超車流量短期波動的影響。



值得留意是，高速公路主業貢獻佔比被動提升，同期財務費用與管理費用持續優化，均印證公司精細化運營能力。多元化轉型方面，新業務布局亮點紛呈——仙人山服務區全國首個「風光儲充換」一體化綜合能源示範項目已於年初全面投運，集成5.6兆瓦分布式風電、2.8兆瓦分布式光伏及56台大功率充電樁，綠電自洽率與碳中和率均超過100%，成功探索出「交通+能源」的全新商業閉環；芳茂山服務區以「恐龍主題」成功出圈，3年租約總金額接近8000萬元人民幣，採用保底加分成模式，非通行費收入的變現潛力正在被重新審視。公司疊加盈利結構持續優化與多元化轉型漸入佳境，投資者可靜待暑期出行高峰及中期股息宣派帶來的估值進一步修復。目標價14元，止蝕價10.5元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興

