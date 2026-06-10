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大行晨報 - 加央行料按兵不動｜大行晨報

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5小時前
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產經 專欄
內容

　　石油出口國組織（OPEC）於剛剛過去的周日舉行了第41次部長級會議，據外媒報道，與會國家或同意7月將進一步增產，以緩解因美伊地緣政治導致的油價持續飆升問題。進入本周以來，中東局勢出現降溫跡象，伊朗和以色列同意暫停交火，美國總統特朗普尋求避免局勢升級，但強調在和平協議達成前將繼續維持對伊朗港口的封鎖。油價本周小幅震盪後回落，執筆之時紐約期油價格正於每桶90美元爭持。

　　筆者在上周二（2日）於本欄提醒投資者加元短線或續偏軟，並預測美元兌加元短線目標價為1.39至1.395水平。加元一周以來走勢完全符合我們預期，美元兌加元本周一盤中突破1.395水平。受疲軟的商業活動及政府開支拖累，加拿大經濟繼去年第4季萎縮1%後，今年首季國內生產總值（GDP）再輕微收縮0.1%，遠低於市場預期的增長1.5%，自2020年以來首陷技術性衰退。

加元逼近年內低位

　　雖然加國上周五公布的就業數據顯示，5月加拿大就業人數大幅增長8.8萬人，結束連續4個月收縮趨勢，並且遠超市場預期。不過，失業率仍維持在6.6%，從核心指標來看，反映實際經濟動能的「實際工時」按年增速仍在近4年低點盤整；同時，常額僱員的平均時薪按年漲幅也由前值4.8%大幅放緩至3.2%，市場預期下個月的就業市場恐面臨回調的壓力。

　　就業數據並未為加元帶來明顯支持，加元執筆之時仍於接近今年4月低位約1.393水平徘徊。加拿大央行將於今晚公布6月議息結果，市場預期加央行將維持利率不變。我們認為，鑑於加元已逼近年內低位，加上美元兌加元日線圖顯示14天相對強弱指數已達超買區域，投資者若風險情緒胃納偏低，或可考慮先行部分獲利，以等待下次入場機會。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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　　持續的地緣政治摩擦，加上強勁的美國就業數據，正在從兩個方向同時推高通脹預期。一方面，霍爾木茲海峽的持續關閉導致能源價格居高不下，原油維持在90美元上方，通過汽油、電力和運輸成本傳導致終端消費品。另一方面，美國5月非農新增就業17.2萬人，遠超預期，表明勞動力市場依然緊俏，薪資增長壓力難以消退。兩股力量疊加，使市場對通脹的擔憂顯著升溫，並強化了對美國聯儲局加息的預期。根據CME FedWatch
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