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聞風至 - 受惠需求前景佳 中聯重科可彈 | 鮮股落鑊

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聞風至
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產經 專欄
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中東局勢再次升溫，美股三大指數周三全面下跌，港股昨日亦見繼續走低。恒生指數全日下跌379點，收報25253點。全日成交金額則顯著回落至2702.3億元，跌穿三千億水平。

　　中聯重科（1157）近日低見7.1元後走出兜底勢頭，該股自2月份高位10.67元見頂後，至今回吐近28%，已累計一定的回吐幅度，配合兜底勢頭，開始浮現博反彈空間。

　　中聯重科今年第一大關鍵變量來自出口動能，富瑞最新報告指出，2026年首4個月工程機械出口已超過2025年全年水平，非洲、大洋洲及拉丁美洲市場增速明顯，歐盟與美國亦見改善，全球補庫需求正在加快。美伊衝突造成的物流延誤有限，出海節奏保持穩定，出口成為行業最具確定性的主線。

　　富瑞將中聯重科H股之投資評級上調至「買入」，目標價由6.3元上調至10.9元，並同步上調盈利預測。

　　另一方面，工程機械電氣化開始進入滲透期，預示行業的換機需求將逐步提升。據Global Growth Insights《2026年工程機械電氣化市場報告》指出，全球工程機械電氣化市場規模由2025年的38.6億美元，增至2026年的56.6億美元，再於2027年升46%，至82.9億美元；預計2035年將達到1767.8億美元，相當於2026至2035年複合增長率達46.6%。

　　報告指，電池驅動的挖掘機與裝載機佔新產品發布的約41%，而歐洲與亞太地區合計貢獻超過58%的市場需求。其中，亞太區是全球工程機械電氣化的核心區域，單是中國市場已佔全球電動工程機械產量超過41%，並貢獻44%的全球出口。韓國與日本的新機銷售中，電動機型佔比超過39%，印度智慧城市項目中，亦有28%採用電動挖掘機與裝載機。

　　綜合以上資訊來看，亞太區的電氣化採用速度正在加快，需求端與產能端同時擴張，中聯重科作為區內主要供應商，正處於這股結構性增長的核心位置，新能源產品線的放量具備極高能見度。

聞風至

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