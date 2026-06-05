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大行晨報 - 澳紐交叉盤仍有機可尋｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　中東局勢又有升溫跡象，美國與伊朗發生新一輪衝突，科威特和巴林也遭到德黑蘭襲擊。據報伊朗外長稱美伊溝通未中斷，但談判尚無實質進展，消息刺激油價連升3個交易日，於約每桶88美元反彈，執筆之時正於每桶95美元水平附近整固。另外，在美國非農就業數據公布之前，有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，5月美國私人企業職位增加12.2萬個，創2025年1月以來最高，或反映勞動力市場仍然造好，市場原預期為增加12萬個。除此之外，5月美國ISM服務業指數升至3個月高點，報54.5，亦高過市場預期。美元今個星期以來亦小幅反彈，執筆之時正於我們預測的短線目標區間頂部99.5水平徘徊。

　　另外，我們曾於5月26日本刊專欄提醒投資者紐元短線可以低吸，而紐元上周走勢完全符合我們預期，並觸及我們早前目標價，若投資者早前跟從我們建議並於目標價止盈，則可捕捉紐元這一輪反彈機會。今個星期以來，受美元反彈影響，多隻外幣迎來一輪回落趨勢，當中澳元、紐元及加元兌美元直盤均出現不同程度的回落。

　　受美伊局勢等地緣政治因素影響，外幣直盤短線或難尋機會，投資者短線或可考慮交叉盤。澳元兌紐元交叉盤自今年以來升勢仍然強勁，並於上周創下2013年來的新高，之後受紐元上周急升影響小幅回落整固後重拾抬頭趨勢，執筆之時正於1.215水平上落。技術指標來看，澳元兌紐元仍有上升空間，短線不排除再度上試今年高位。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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