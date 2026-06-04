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郭家耀 - 金山雲目標上望9元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
4小時前
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產經 專欄
內容

　　金山雲（3896）第一季業收入27億元人民幣，增長37.2%；公有雲收入20億元人民幣，增長47.5%。其中，智算雲帳單收入10億元人民幣，增長90.1%，佔公有雲收入比重提升至50.1%；行業雲收入7億元人民幣，增長14.7%。調整後毛利3.5億元人民幣，增長7.2%；調整後EBITDA增長134.7%至7.5億元人民幣，調整後EBITDA率為27.6%，提升11.4個百分點，公司經營效率與盈利能力持續增強。此外，公司與小米金山生態合作進一步深化。季度內來自小米及金山生態的收入達8.4億元人民幣，增長68.9%，佔總收入31%，生態協同效應持續釋放。公司在智算雲、基礎雲等關鍵領域持續推進產品反覆運算與能力建設，為面向企業客戶的規模化落地與長期增長提供更堅實的技術底座。同時，公司在多行業的場景化應用與重點客戶交付方面取得積極進展，並持續推進政務雲、國資雲、數字健康等領域專案落地，鞏固「雲數智一體化」的增長動能。目標價9元；入巿價：6.8元；止蝕價6元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

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2026-06-01 02:00 HKT
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