朱紅 - 小米10天線整固 吼「29919」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）宣布小米汽車5月交付量持續超過3萬輛，另外全新小米17T系列手機將於下周一正式發布，包含小米17T Pro及小米17T兩款手機。小米股價持續反彈，升至10天線約29.5元水平整固。如看好小米可留意認購證「29919」，行使價36.88元，實際槓桿6倍，今年11月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



中芯國際（981）好倉持續錄得資金流入，周一單日近450萬元流入好倉，淡倉則有近350萬元流出。中芯股價表現反覆，跌至10天線見支持，回升至82元水平整固。如看好中芯可留意認購證「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



美國供應管理協會（ISM）公布5月份製造業PMI為54，高於前值及市場預期，並創2022年5月以來最高。外圍股市造好，恒指顯著上升，重越20天線在兩萬六點附近整固。如看好恒指可留意牛證「65191」，收回價25000點，實際槓桿27倍，28年9月到期；或可留意牛證「65203」，收回價24750點，實際槓桿23倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「57399」，收回價26508點，實際槓桿35倍，28年4月到期；或可留意熊證「58493」，收回價26608點，實際槓桿28倍，28年4月到期。



寧德時代（3750）公布成功發行2026年度第3期綠色科技創新債券，發行總額為50億元人民幣，發行利率1.5%。寧德股價連升5日，曾升至792.5元再創新高。如看好寧德可留意認購證「27275」，行使價830元，實際槓桿4倍，明年4月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿3倍，明年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅