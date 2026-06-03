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朱紅 - 小米10天線整固 吼「29919」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
14小時前
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產經 專欄
內容

　　小米集團（1810）宣布小米汽車5月交付量持續超過3萬輛，另外全新小米17T系列手機將於下周一正式發布，包含小米17T Pro及小米17T兩款手機。小米股價持續反彈，升至10天線約29.5元水平整固。如看好小米可留意認購證「29919」，行使價36.88元，實際槓桿6倍，今年11月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。

　　中芯國際（981）好倉持續錄得資金流入，周一單日近450萬元流入好倉，淡倉則有近350萬元流出。中芯股價表現反覆，跌至10天線見支持，回升至82元水平整固。如看好中芯可留意認購證「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　美國供應管理協會（ISM）公布5月份製造業PMI為54，高於前值及市場預期，並創2022年5月以來最高。外圍股市造好，恒指顯著上升，重越20天線在兩萬六點附近整固。如看好恒指可留意牛證「65191」，收回價25000點，實際槓桿27倍，28年9月到期；或可留意牛證「65203」，收回價24750點，實際槓桿23倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「57399」，收回價26508點，實際槓桿35倍，28年4月到期；或可留意熊證「58493」，收回價26608點，實際槓桿28倍，28年4月到期。

　　寧德時代（3750）公布成功發行2026年度第3期綠色科技創新債券，發行總額為50億元人民幣，發行利率1.5%。寧德股價連升5日，曾升至792.5元再創新高。如看好寧德可留意認購證「27275」，行使價830元，實際槓桿4倍，明年4月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿3倍，明年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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