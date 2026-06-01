鄧力文 - HYPE收成窗口已開 | Exchange²

根據21Shares最新發布的研報，在2月美以聯軍空襲伊朗期間，傳統芝商所（CME）因周末休市陷入癱瘓，而Hyperliquid上的WTI原油合約卻即時定價，足足比傳統金融系統提早48小時完成衝擊定價。數據顯示，透過HIP-3無許可框架上線的傳統資產（包括標普500、白銀、WTI原油等），目前已佔平台總交易量的35%至37%。其2025年累計交易量達4.22萬億美元，直逼傳統巨頭CME。而CME創造65億美元收入需要3875名員工，而Hyperliquid僅憑11人的團隊便斬獲8.73億美元收入，人均產值高達7936萬美元。Hyperliquid目前市銷率僅為10倍，遠低於CME的17.3倍，顯得極具估值性價比。配合其高達99%手續費回購的通縮機制，$HYPE的確具備衝擊70美元的底氣。



$HYPE近期與比特幣脫鈎、逆市大漲超過50%，這份亮麗的成績單，反而為前期低位部署的投資者提供絕佳的收成窗口。如上一篇文章分享，我們必須正視$HYPE背後的制度性風險。首先是監管陰霾，跨足大宗商品永續合約目前仍處於法律灰色地帶。其次是去中心化隱憂，去年的清算事件曾逼使驗證者手動介入下架資產，證明其去中心化依然是不完全的。最重要的是，其淨通縮模型高度的爆發要來自依賴地緣政治帶來的極端波幅事件。



代幣安全具風險



最後，是不可忽視的預言機攻擊與代幣安全風險。雖然Hyperliquid的人均產值驚人，但11人的團隊意味極高的關鍵人物風險（Key Person Risk）與代碼審查漏洞。去年平台上JELLYJELLY和POPCAT兩隻代幣遭遇惡意清算攻擊，差點掏空2.3億美元的流動性金庫，最終被逼依賴驗證者人肉干預手動下架資產。這種高度中心化的緊急止蝕手段，雖然保住了資金，卻狠狠摑了去中心化一巴掌。如果未來遭到政權級別的監管狙擊（例如美國CFTC對其大宗商品交易進行跨境封鎖），平台是否有足夠的法律與技術韌性去對抗，依然要打上極大問號。



筆者為證監會持牌人，現任安安投資管理投資組合經理。

鄧力文