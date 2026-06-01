彭丽婷 - 綠色鏈結未來：構建可持續供應鏈的路徑 | 零碳築跡

在當今全球經濟格局中，供應鏈已不僅是產品與服務流動的通道，其對企業社會責任與環境影響的權重正持續加大。隨着氣候變化的加劇以及全球監管趨嚴，可持續供應鏈管理已從企業的增值項轉變為生存與發展的必要條件。



可持續供應鏈管理，是指將環境保護、社會責任和經濟效益深度融合到從原材料採購、生產製造、物流配送到產品回收的全生命周期中。其要求企業不僅要關注自身的營運，更要對上下游的碳排放、勞工權益及資源利用承擔相應責任。



對於供應鏈中的每一個角色而言，綠色轉型都帶來切實利益。作為買方，構建綠色供應鏈能有效規避合規風險，並大幅提升品牌溢價。數據顯示，全球已有超過6成消費者願意為具備環保屬性的產品支付溢價。而對於供應商而言，滿足核心客戶的綠色採購標準，不僅意味獲得進入國際市場的准入資格，同時通過節能降耗也能直接降低營運成本。



反之，不可持續的供應鏈則潛藏巨大風險。隨着歐盟相關綠色法案及各地碳關稅政策的推進，缺乏透明碳足跡供應鏈將面臨高昂關稅壁壘。此外，環境污染、資源浪費等問題一旦爆發，將對企業聲譽造成不可逆轉的打擊。



目前，全球各地正陸續出台政策為供應鏈轉型提供支持。中國提出的「雙碳」目標已將供應鏈綠色化納入企業ESG評級體系；香港特區政府亦積極推動綠色金融，通過「綠色和可持續金融資助計劃」等工具，為企業發行綠色債券或獲取綠色貸款提供補貼，降低轉型資金成本。



在推動產業鏈協同減碳的進程中，企業間的深度協作至關重要。作為供應鏈中的關鍵供應商，「零碳智能聯盟」致力於為合作夥伴提供全方位的零碳綠色解決方案。通過整合新能源技術與數字化服務，切實助力企業改善能源管理、降低產品碳足跡，共同打造具有國際競爭力的可持續供應鏈體系。



構建可持續供應鏈是一項需要長期投入的系統工程。通過政策引導、金融賦能以及產業鏈上下游的緊密協作，我們有信心與合作夥伴攜手，將綠色基因注入產業鏈的每一環，共同開創零碳未來的無限可能。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷