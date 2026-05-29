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朱紅 - 騰訊創逾一年新低 博「29794」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
6小時前
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產經 專欄
內容

　　媒體引述騰訊（700）高管指，騰訊正在核心業務營運中積極使用AI，在遊戲和廣告領域AI幫助提升用戶參與度、改善轉化率，並為相關業務貢獻超過20%收入增長。騰訊股價持續偏軟，曾跌至420.4元，再創一年多新低。如看好騰訊可留意認購證「29794」，行使價488.88元，實際槓桿7倍，今年11月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

　　據報TrendForce數據顯示，今年第一季度全球新能源車合計銷量達394萬輛，按年微降2%，期內小米（1810）排名第七，全球市場份額達2.9%。小米股價持續偏軟，曾跌至27.5元，再創一年多新低。如看好小米可留意認購證「28773」，行使價40元，實際槓桿6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　恒指連日受壓，一度失守兩萬五關口，曾低見24727點，創接近兩個月新低，兩周內從高位累計回吐逾2100點。如看好恒指可留意牛證「53937」，收回價24495點，實際槓桿40倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「63875」，收回價24395點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「62527」，收回價25708點，實際槓桿28倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「61346」，收回價25868點，實際槓桿24倍，28年4月到期。

　　據報內地資深投資者段永平本周二增持泡泡瑪特（9992）約逾982萬股，估計涉資約14.7億元，交易完成後持股由4.96%增至5.69%。泡泡瑪特股價逆市造好，升至161元水平整固。投資者如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證「27896」，行使價180.1元，實際槓桿2倍，明年11月到期。相反，投資者如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證「27857」，行使價116.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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