朱紅 - 騰訊創逾一年新低 博「29794」 | 窩輪熱炒特區

媒體引述騰訊（700）高管指，騰訊正在核心業務營運中積極使用AI，在遊戲和廣告領域AI幫助提升用戶參與度、改善轉化率，並為相關業務貢獻超過20%收入增長。騰訊股價持續偏軟，曾跌至420.4元，再創一年多新低。如看好騰訊可留意認購證「29794」，行使價488.88元，實際槓桿7倍，今年11月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



據報TrendForce數據顯示，今年第一季度全球新能源車合計銷量達394萬輛，按年微降2%，期內小米（1810）排名第七，全球市場份額達2.9%。小米股價持續偏軟，曾跌至27.5元，再創一年多新低。如看好小米可留意認購證「28773」，行使價40元，實際槓桿6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



恒指連日受壓，一度失守兩萬五關口，曾低見24727點，創接近兩個月新低，兩周內從高位累計回吐逾2100點。如看好恒指可留意牛證「53937」，收回價24495點，實際槓桿40倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「63875」，收回價24395點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「62527」，收回價25708點，實際槓桿28倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「61346」，收回價25868點，實際槓桿24倍，28年4月到期。



據報內地資深投資者段永平本周二增持泡泡瑪特（9992）約逾982萬股，估計涉資約14.7億元，交易完成後持股由4.96%增至5.69%。泡泡瑪特股價逆市造好，升至161元水平整固。投資者如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證「27896」，行使價180.1元，實際槓桿2倍，明年11月到期。相反，投資者如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證「27857」，行使價116.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅