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朱紅 - 小米績後反覆 留意「28773」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
14小時前
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產經 專欄
內容

　　小米（1810）公布首季純利47.23億元人民幣，按年跌56.8%，公司亦宣布將展開總價值不超過200億港元公司B類普通股回購計劃。小米股價績後反覆偏軟，跌至28.4元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證「28773」，行使價40元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

　　據報華為早前以「韜定律」令晶片技術取得突破，晶片股份個別發展。中芯國際（981）表現反覆，早段升近90元關口遇阻力，回落至85元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「29550」，行使價106.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「28775」，行使價64元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

　　恒指連日受制於50天線，跌逾200點在25300點水平徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛證「69160」，收回價24750點，2028年9月到期，實際槓桿41倍。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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　　據報華為晶片技術取得突破，使手機晶片性能實現階躍式提升，並預計數年後高端晶片電晶體密度將達到1.4納米製程同等水平。晶片股普遍造好，中芯國際（981）股價曾升至93元，創近月新高。如看好中芯可留意認購證「29550」，行使價106.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意認沽證「29547」，行使價42元，實際槓桿4倍，今年12月到期。 　　華虹半導體（1347）股價曾升逾
2026-05-27 02:00 HKT
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