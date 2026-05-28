朱紅 - 小米績後反覆 留意「28773」 | 窩輪熱炒特區

小米（1810）公布首季純利47.23億元人民幣，按年跌56.8%，公司亦宣布將展開總價值不超過200億港元公司B類普通股回購計劃。小米股價績後反覆偏軟，跌至28.4元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證「28773」，行使價40元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。



據報華為早前以「韜定律」令晶片技術取得突破，晶片股份個別發展。中芯國際（981）表現反覆，早段升近90元關口遇阻力，回落至85元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「29550」，行使價106.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「28775」，行使價64元，今年11月到期，實際槓桿4倍。



恒指連日受制於50天線，跌逾200點在25300點水平徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛證「69160」，收回價24750點，2028年9月到期，實際槓桿41倍。



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朱紅