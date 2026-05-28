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聞風至 - 首程變身機械人概念值捧 | 鮮股落鑊

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聞風至
14小時前
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產經 專欄
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縱然美股標普及納指周二雙雙破頂，惟內地股市周三顯著走軟，連帶港股亦要向下，維持近期的上落格局不變。恒生指數輕微高開9點，報25608點，早段最高見25638點，升39點。隨後即告反覆回落，午後最低見25258點，挫達371點。最終收報25328點，跌271點。全日成交金額3207.6億元，連續兩日高於三千億水平。

　　首程控股（697）近日見兜底跡象，股價自1.54元起步連續反彈，近兩個交易日更嘗試企穩1.8元水平，短線向上意欲明顯增強，現價值博率高企。

　　過去數年，首程已徹底變身為「機械人概念ETF」，集團透過基金與直投方式密集布局具身智能、生產自動化及家用智能設備等多個方向。其中最受市場關注的，是內地人形機械人龍頭宇樹科技。據報宇樹將於6月1日掛牌，意味首程手上最具代表性的投資即將進入價值兌現階段。

　　但真正值得留意的，是宇樹上市只是整個物理AI產業鏈踏入資本市場的起步點。宇樹上市市值約420億元人民幣，市場對其後市抱有極高期望，坊間甚至有聲音認為估值有望突破千億。

　　然而，對首程而言，更大的重點在於其手上其他具身智能與機械人投資。一旦宇樹上市後走勢強勁，將成為整個行業的示範效應，直接推動其他被投企業加速啟動上市進程，令首程的投資組合進入「連環價值釋放」階段。

　　值得一提的是，首程控股於去年9月份曾以2.17元配股，集資6億元，較現價有一定水平；再望集團執行董事劉景偉於4月份四度增持，分作價約在1.64元至1.685元水平，涉資僅百萬元左右，但真金白銀支持，實屬意義重大。

續不斷入股新項目

　　首程控股今年以來繼續不斷入股新項目，延續其「機械人概念ETF」的投資策略，2026年3月起，首程旗下基金已完成多宗新投資，包括入股中科沌序（主攻多機協同、群體決策）、加速進化科技（主攻人形機械人核心零部件）等。

　　對首程而言，宇樹科技上市最重要的是示範作用，不止是單一項目的價值體現，更可能是整個投資組合的重估周期正式展開。

聞風至

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