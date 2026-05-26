聞風至 - 受惠萬億基建啟動 中建材值博 | 鮮股落鑊

美股上周回復向上勢頭，杜指更是連升3日，重越5萬點大關後，於上周五破頂。相對而言，港股表現實在遜色，恒生指數上周五高開255點報25641點，其後最高一度見25732點，升346點。惟午後升幅收窄，最終收報25606點，上升219點。全日成交金額則降至2813億元。



內地「7萬億基建」正式落地，改寫建材行業今年接下來的投資思路，在中央以出手兜底的憧憬下，水泥股中國建材（3323）見底在望，集團首季業績虧損已見大收窄，未來扭虧在望。



所謂「7萬億基建」，是中央在今年第2季正式啟動的大規模投資計劃，涵蓋交通、能源、水利、城鎮更新、保障性住房等多個領域，並以「集中落地、加速開工」為核心特點。更重要是，國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超強調「要強化資金要素保障」，大意即是要確保資金能夠到位，而且希望激發民間資金投進基建領域。



扭虧步伐有望加速



從今年首季業績表現來看，中國建材的業績底部已經浮現，集團首季虧損大幅收窄至4.01億元，其中，水泥板塊的虧損幅度明顯縮窄，而北新建材、中材科技等新材料子公司則保持穩健增長，成為支撐整體業績的主要力量。這種「水泥拖累減輕、新材料撐起盈利」的結構性變化，意味中國建材的利潤來源正在重塑，未來扭虧具備一定能見度，現在更有政策支持，可望加速其扭虧步伐。



展望下半年，政策需求回暖與新材料景氣上行將形成雙線推動。玻纖量價齊升，風電材料需求強勁，石膏板在裝修與家居建材復甦下保持增長動能。



中國建材增持中國巨石，進一步強化其在全球玻纖產業鏈的控制力，亦為新材料板塊提供更高的業績彈性。



大摩早前點名讚中國建材的新材料業務，料成為業績主要支撐，給予「增持」評級，目標價7.3元。大摩指，預期新材料業務抵銷水泥及工程板塊的拖累，預料趨勢於第2季持續，新材料業務在銷量及均價將錄得增長。



政策托底之下，水泥虧損見底可期，加上新材料爆發，中國建材近期低位4.7元水平應有強勁支持力，上博空間巨大。



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