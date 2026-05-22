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朱紅 - 騰訊續軟 博「28657」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
49分鐘前
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產經 專欄
內容

　　據報道騰訊（700）推出操作系統層級AI助手「馬維斯」（Marvis），用戶可通過自然語言指令，指示完成文件整理、內容處理、系統操作、跨端控制等多種任務。騰訊股價持續偏軟，曾跌至438.4元，再創一年多新低。如看好騰訊可留意認購證「28657」，行使價500.5元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

　　媒體報道指瀾起科技（6809）近一個月以來共有逾550間機構對其進行關注，上周公司接待國內外包括Blackrock、GIC、易方達、華夏等過百間機構調研。瀾起股價於10天線見支持，升至500元後回落至450元水平整固。如看好瀾起可留意認購證「29429」，行使價888元，實際槓桿2倍，今年11月到期；或可留意瀾起認購證「29430」，行使價1188元，實際槓桿2倍，今年11月到期。

　　據報兆易創新（3986）有份持股的國產動態隨機存取記憶體（DRAM）龍頭長鑫科技更新上海科創板IPO招股說明書，正式恢復其上市審核進程。兆易股價高位反覆，創新高後回落至690元水平整固。如看好兆易可留意認購證「29431」，行使價1088元，實際槓桿2倍，今年11月到期；或可留意兆易認購證「29432」，行使價1288元，實際槓桿2倍，今年11月到期。

　　據報道，美國聯儲局議息會議紀要顯示，中東局勢令通脹持續高企，委員普遍認為若通脹進一步惡化，加息將成為必要的政策選項。外圍股市走勢各異，恒指反覆偏軟，跌逾200點在25400點附近徘徊。投資者如看好恒指，可留意牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿40倍，28年9月到期；如看淡恒指，可留意熊證「59766」，收回價26018點，實際槓桿32倍，28年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-05-21 02:00 HKT
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