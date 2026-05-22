朱紅 - 騰訊續軟 博「28657」 | 窩輪熱炒特區

據報道騰訊（700）推出操作系統層級AI助手「馬維斯」（Marvis），用戶可通過自然語言指令，指示完成文件整理、內容處理、系統操作、跨端控制等多種任務。騰訊股價持續偏軟，曾跌至438.4元，再創一年多新低。如看好騰訊可留意認購證「28657」，行使價500.5元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



媒體報道指瀾起科技（6809）近一個月以來共有逾550間機構對其進行關注，上周公司接待國內外包括Blackrock、GIC、易方達、華夏等過百間機構調研。瀾起股價於10天線見支持，升至500元後回落至450元水平整固。如看好瀾起可留意認購證「29429」，行使價888元，實際槓桿2倍，今年11月到期；或可留意瀾起認購證「29430」，行使價1188元，實際槓桿2倍，今年11月到期。



據報兆易創新（3986）有份持股的國產動態隨機存取記憶體（DRAM）龍頭長鑫科技更新上海科創板IPO招股說明書，正式恢復其上市審核進程。兆易股價高位反覆，創新高後回落至690元水平整固。如看好兆易可留意認購證「29431」，行使價1088元，實際槓桿2倍，今年11月到期；或可留意兆易認購證「29432」，行使價1288元，實際槓桿2倍，今年11月到期。



據報道，美國聯儲局議息會議紀要顯示，中東局勢令通脹持續高企，委員普遍認為若通脹進一步惡化，加息將成為必要的政策選項。外圍股市走勢各異，恒指反覆偏軟，跌逾200點在25400點附近徘徊。投資者如看好恒指，可留意牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿40倍，28年9月到期；如看淡恒指，可留意熊證「59766」，收回價26018點，實際槓桿32倍，28年4月到期。



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朱紅