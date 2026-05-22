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大行晨報 - 歐央行最快6月加息｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美國總統特朗普針對伊朗問題對市場釋放緩和消息，特朗普表示美國對伊朗問題的處理進入最後階段，和平協議前景推動美債孳息率和油價大跌，美國長期國債利率高位回落，紐約期油價格則失守每桶100美元水平。另外，聯儲局最新公布的4月議息會議紀要卻隱現鷹派訊號，多名決策者呼籲政策聲明應剔除寬鬆的傾向，並暗示如果美伊局勢繼續推高通脹水平，下一步加息將會是必要手段。聯儲局4月底議息會議時宣布按兵不動，不過今次會議出現4張反對票，是自1992年以來出現反對票最多的一次，表明官員在利率路徑問題上的分歧越發加劇，市場對聯儲局加息押注升溫，美匯指數今個星期以來持續於50天線上方約99至99.5區間徘徊整固。

歐羅短線料窄幅上落

　　另外，受美元震盪整固所影響，佔美匯指數成分最多的歐羅兌美元自今年第二季度以來先後迎來兩輪回落趨勢，執筆之時暫時於1.16水平築底反彈，不過於1.18–1.185水平見較明顯阻力。歐洲央行4月底議息會議時，宣布將3大利率維持不變，結果符合市場預期，但同時表達對通脹日益升溫的擔憂。

　　除此之外，近期再有歐洲央行管委暗示，如果美伊戰爭到6月仍未完結，歐洲央行下個月加息的可能性會很大。市場隨即調高對歐洲央行今年加息的預期，執筆之時彭博利率期貨顯示，6月議息會議加息0.25厘概率已超出8成，9月加息0.25厘的概率亦超出6成。我們認為，短線來看，歐羅兌美元料於1.16至1.18區間上落。展望今年下半年，我們對歐羅的看法為中性，下方低位為1.13，上方高位則為約1.2水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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2026-05-21 02:00 HKT
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